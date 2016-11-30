Жизнь бьет ключом

Страхование жизни бьет рекорды роста— в условиях кризиса россияне хотят сами заботиться о своем будущем и покупают полисы. Эксперты прогнозируют, что сборы страховщиков жизни за 2016год превысят 200млрд руб­лей. А новые поправки в Налоговый кодекс могут подтолкнуть рынок в следующем году. Правда, для этого страхователи должны активнее получать налоговые вычеты, а сам вычет— стать больше.

По итогам девяти месяцев этого года премия по страхованию жизни достигла 146млрд руб­лей, выплаты— 20млрд руб­лей, что соответственно на 68%и 33% больше, чем годом ранее. Таковы данные комитета по развитию страхования жизни Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ).

Подобными темпами не развивается ни один другой сегмент страхования в России. «На мой взгляд, основной фактор успеха— это закрепившееся у людей желание инвестировать в активы на российском финансовом рынке, а также формировать страховые накопления, заботясь о своем будущем»,— полагает управляющий директор «Росгосстрах Жизнь» Владислав Снопок.

На рынке страхования жизни действуют пять программ. Первые четыре— это пенсионное (создание резерва к моменту выхода на пенсию), кредитное (страхование жизни и здоровья заемщика), накопительное и рисковое страхование. В накопительном сегменте россиян интересует создание стартового капитала для детей или собственной «копилки» к выбранному возрасту. Рисковое страхование нужно на случай травм и госпитализации.

Однако рост рынка обеспечивается взлетом пятого вида страхования жизни— инвестиционного (ИСЖ). Такие страховки позволяют вкладывать средства в активы на срок 3–10лет и получать доход. При этом ИСЖ становится массовым продуктом. Если в начале продаж полисов ИСЖ «вход» в программу оценивался минимум в 300тыс. руб­лей, то теперь этот порог в 6раз ниже— 50тыс. руб­лей. Как отмечают страховщики, большинство клиентов ИСЖ— представители «высокодоходного» сегмента от 30до 50лет. «Причины востребованности ИСЖ понятны. Клиентами продукт воспринимается как инвестиционный, как своеобразная замена депозиту, но с потенциально более высокой доходностью и всеми преимуществами долгосрочного страхования жизни, включая налоговый вычет,— отмечает генеральный директор страховой компании «Согласие-Вита» Елена Ковалева.— При этом для банков продавать ИСЖ гораздо проще, чем классическое накопительное и рисковое страхование жизни».

Многих россиян ИСЖ привлекает больше, чем, например, депозит. В ИСЖ нет фиксированной доходности— годовая доходность зависит от выбранного базисного актива. «ИСЖ— простой, прозрачный и понятный финансовый продукт, сочетающий в себе страхование и инвестиции с защитой капитала, что делает его востребованным на фоне снижения ставок по депозитам»,— объяснил генеральный директор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников.

Интерес к страхованию проявили и банки, которые в условиях растущей «просрочки» по кредитам стремятся наращивать безрисковый комиссионный доход. Кредитные организации стали активными помощниками страховщиков в продажах. По данным АСЖ, на долю банковского канала приходится львиная доля (82%) продаж полисов страхования жизни. Средняя комиссия банка составляет 20%.

Неуловимый вычет

Страхование жизни в России, разумеется, развито пока не настолько, как в США и странах Западной Европы. Председатель совета директоров компании «PPF Страхование жизни» Вит Седлачек отметил, что страховая культура в западных странах зависима от государственной политики: вопросы социально-экономической защиты только отчасти решает государство, а в остальном сами граждане и бизнес. «Людям приходится самостоятельно формировать будущую пенсию и решать вопросы медицинского обеспечения,— подчеркнул Вит Седлачек.— Основной причиной низкого спроса на программы страхования жизни в России является то, что этот сегмент только развивается, с повышением финансовой грамотности населения спрос на финансовую защиту будет постепенно расти».

Для сравнения эксперты приводят долю сборов по страхованию жизни в ВВП. Для США и стран Европы с развитой экономикой эта доля составляет от 3%(США, Германия) до 7,5% (Великобритания). В Чехии и Польше— свыше 1,6% ВВП. «Даже для стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай.— «Из­вес­тия»), за исключением России, такой показатель достаточно высок: 2,7%— в Индии, по 2%— в Бразилии и Китае,— уточнила Елена Ковалева.— В России доля страхования жизни в ВВП составляет 0,2%».

Страховщики уверены, что совершенствование законодательства станет фактором дальнейшего развития рынка страхования жизни. «Мы находимся в начале пути завоевания этого рынка и еще далеки от достижения общемировых показателей. Но зато есть потенциал для роста. Поэтому так важно на законодательном уровне принимать решения, которые позволят повысить популярность накопительного страхования жизни. Заинтересованы в этом и бизнес, и государство»,— отметил Владислав Снопок.

На государственном уровне о страховании жизни не забывают. Уже с 1января прошлого года россияне получили право на вычет по НДФЛ, если они заключили договор страхования жизни на срок от пяти лет. Но реализовать это сложно: правило действует, только если взносы страховщику из зарплаты страхователя платит работодатель. А, по данным Всероссийского союза страховщиков, 99% клиентов покупают полисы сами. Поэтому страхователям приходилось ждать конца календарного года, чтобы подать налоговую декларацию. База для расчета налогового вычета не превышает 120тыс. руб­лей, а это значит, что снизить сумму налога можно максимум на 15,6тыс. руб­лей в год. Внояб­ре этого года Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, призванные немного помочь страхователю: ждать окончания налогового периода для получения вычета больше не потребуется.

Впрочем, налоговое стимулирование не даст эффекта, если страхователям это право не нужно или если они о нем не знают. «Клиенты редко получают налоговый вычет из-за незначительного размера. Поэтому мы не ожидаем резкого роста продаж в связи с принятием законопроекта. Увеличение размера налогового вычета могло бы повлиять на решение клиентов»,— уверен Владимир Черников.

Будущее «жизни»

Страхование жизни продолжит развиваться даже без новых законов. «Думаю, до конца года сборы превысят 200млрд руб­лей, и по итогам 2016года мы увидим цифру 220–250млрд руб­лей при условии отсутствия глобальных экономических изменений»,— полагает Владислав Снопок. Но эксперты расходятся во мнениях, останется ли ИСЖ «локомотивом» рынка в следующем году. Президент АСЖ и страховой компании «МетЛайф» Александр Зарецкий предполагает, что скоро рынок насытится и этот источник бурного роста сборов иссякнет. «В III квартале помимо ИСЖ стал заметен рост продаж и других продуктов. Рано говорить о том, что рынок развернулся в сторону диверсификации продуктов и каналов продаж, но налицо наметившийся сдвиг в этом направлении. Хочется верить, что к концу года эти изменения создадут новый здоровый тренд, который будет стимулировать рост рынка в 2017году»,— считает глава АСЖ.

В то же время Владислав Снопок уверен, что ИСЖ сохранит позицию драйвера роста. «При благоприятных экономических условиях будет развиваться и накопительное страхование жизни, но здесь многое зависит от позиции государства и намерений стимулировать этот рынок. Все мы ждем решений правительства по пенсионной реформе, которая может стать драйвером роста пенсионных программ. Они окажут влияние на экономику России, создадут долгосрочные ориентиры для финансового рынка, в том числе для страховщиков жизни»,— отметил Владислав Снопок.

Владимир Черников полагает, что новым драйвером роста в страховании жизни станут страховые решения с акцентом на заботу о здоровье. «Программа дает возможность проходить регулярные check-up в современных клиниках на территории РФ с целью проверки здоровья, обнаружения заболеваний, дальнейшей профилактики согласно рекомендациям специалистов»,— пояснил он.