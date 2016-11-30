ЕС снова перенес рассмотрение безвизового режима для Украины

Европарламент перенес рассмотрение вопроса о предоставлении безвизового режима Украине. Информация следует из официальных документов, которые были опубликованы на сайте госоргана.

1 декабря Европарламент намерен подписать документы о введении безвизового режима с пятью микрогосударствами Тихого океана в числе которых Кирибати, Тувалу, Соломоновы острова, Федеративные Штаты Микронезии и Маршалловы острова, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Уточняется, что в том случае, если ЕС проведет либерализацию визового режима с этими государствами, их жители смогут проводить в странах объединения до 90 дней в полугодие.

В декабре 2015 года Еврокомиссия сообщила, что Украина выполнила все условия для либерализации безвизового режима, однако, рассмотрение вопроса откладывается Евросоюзом.

Ранее президент Украины Петр Порошенко говорил о том, что все необходимые документы будут подписаны до 24 ноября текущего года.