Норвегия выдаст США российского хакера Вартаняна

Король Норвегии Харальд V отказался удовлетворить жалобу гражданина РФ Марка Вартаняна на решение норвежского минюста и общественной безопасности. В феврале ведомство постановило экстрадировать россиянина в США для судебного преследования.

«Выражаем недоумение политизированным характером решений, принятых норвежскими властями. Вместе с адвокатами прорабатываем возможности дальнейших шагов по этому делу», — завил заведующий консульским отделом посольства РФ Николай Коныгин, передает ТАСС.

Спецслужбы США полагают, что Вартанян выложил в сеть 48 файлов, которые необходимы для установки вируса Citadel и управления чужими компьютерами с его помощью.

Гражданин РФ отрицает свою вину.