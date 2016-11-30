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Восемь рыбаков эвакуировали с севшего на мель судна в Баренцевом море

Спасатели в течение двух дней не могли вывезти людей из-за шторма

Спасательный катер принял на борт восемь рыбаков с маломерного судна, которое село на мель в Баренцевом море. 

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолия Леонтьева.

По его словам, все рыбаки здоровы, они будут доставлены в портопункт Ура-Губа.

Рыболовецкое судно село на мель 28 ноября в районе полуострова Немецкий.

Рыбаки смогли выбраться на берег, но спасти их сразу же не было возможности — они оказались в труднодоступном районе, подойти к которому можно только с воды. Спасателям пришлось переждать шторм, чтобы взять людей на борт.

Как уточнил Леонтьев, двое суток рыбаки находились в помещении метеостанции, у них были продукты и пресная вода.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Восемь рыбаков эвакуировали с севшего на мель судна в Баренцевом море

Спасатели в течение двух дней не могли вывезти людей из-за шторма

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