Путин надеется на улучшение отношений с США при Трампе

Российский президент Владимир Путин заявил, что надеется на нормализацию отношений России и США после того, как в Белом доме обоснуется администрация избранного главы американского государства Дональда Трампа.

«Сейчас, после того как отшумела избирательная кампания в США и в Белый дом скоро придет новый президент, хотелось бы верить, что появится шанс наладить отношения, которые важны не только для народов обеих стран, но и для обеспечения международной стабильности и безопасности», — сказал президент РФ в ходе «Примаковских чтений».

Глава государства также добавил, что в ходе недавнего телефонного разговора с Трампом они «сошлись во мнении, что нынешнее неудовлетворительное состояние российско-американских отношений безусловно нужно выправлять».

Путин напомнил, что уже говорил о том, что Россия свою часть пути пройти готова.

Путин добавил, что в последние годы отношения России и Америки «существенно деградировали».

«Но это не наша вина», — подчеркнул президент.