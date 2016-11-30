Путин: необходимо создать широкий фронт борьбы с терроризмом

Широкий фронт по борьбе с терроризмом в мире пока не создан, но альтернативы ему нет, заявил президент России Владимир Путин на международном форуме «Примаковские чтения».

По словам главы государства, необходимым условием нормализации положения на Ближнем Востоке является эффективное взаимодействие всех заинтересованных и имеющих влияние международных игроков.

«Выдвинутая нами инициатива формирования широкого фронта борьбы с терроризмом должна быть реализована. К сожалению, пока такой фронт не создан, но альтернативы ему нет», — сказал Путин.

Президент России назвал одной из главных угроз мировой безопасности террористическую группировку ИГ (запрещена в РФ).

При этом Путин подчеркнул, что «единого фронта борьбы с ИГ нет».

Президент напомнил, что с группировкой сейчас борются правительственные войска Сирии при поддержке российских Воздушно-космических сил, армия Ирака, международная коалиция во главе с США, а также курды, ливанские и иракские шиитские ополченцы.

«За три года террористам [ИГ] удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии, часть которых удалось отбить за последние месяцы», — отметил Путин.