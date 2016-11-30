Треть опор крымского моста возведут до конца 2016 года

На транспортном переходе моста через Керченский пролив строители намерены возвести порядка 200 опор до конца года. На данный момент установлено 185 опор и погружено более 3,2 тыс. свай всех типов.

Строительство опор началось в 2016 году. Изначально за год планировалось возвести 120 опор. Всего строителям предстоит возвести 595 опор.

Как пишет ИА «Крыминформ», и.о. начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков сообщил, что федеральное правительство профинансировало строительство транспортного перехода через Керченский пролив на 99,6 млрд рублей. По его словам, более 40 млрд из них в настоящее время освоены.

Новиков заявил, что предоставленный на 2016 год предоставлен лимит в размере 65 млрд рублей.



В 2017 году подрядчик планирует закончить возведение всех опор автомобильной части Крымского моста, а также порядка 40% опор железнодорожной части.

Напомним, транспортный переход через Керченский пролив будет состоять из двух параллельно расположенных мостов: железнодорожного и автомобильного. Длина каждого составит 19 км.



Автомобильная часть включит в себя две проезжие части, на каждой из которых разместят по две полосы для движения транспорта. Его планируют открыть в конце 2018 года.



После возведения мост через Керченский пролив будет самым протяженным в России. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей. Генеральным подрядчиком строительства моста является компания «Стройгазмонтаж».