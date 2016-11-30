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Украина денонсировала соглашение с РФ в сфере телевидения и информации

Такое решение было принято украинским правительством

Украина разорвала соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере телевидения и радиовещания, а также соглашение в сфере информации.

Соответствующее решение было принято сегодня в ходе заседания правительства, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Проект постановления подготовил министр информационной политики Украины Юрий Стець, после чего документы были приняты премьер-министром страны Владимиром Гройсманом.

На прошлой неделе Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило к показу на территории страны еще четыре кинофильма и шесть телесериалов российского производства.

В 2015 году на Украине составили черный список из 83 российских и мировых деятелей культуры, которые, как было заявлено украинскими властями, «создают угрозу национальной безопасности страны». В этом списке, в частности, указаны такие прославленные режиссеры и актеры, как Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков и др.

24 апреля министерство культуры Украины заявило о намерении создать агентство, которое не позволило бы артистам с пророссийской позицией гастролировать и заниматься какой-либо творческой деятельностью в стране.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Украина денонсировала соглашение с РФ в сфере телевидения и информации

Такое решение было принято украинским правительством

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