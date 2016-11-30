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Среда,
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Помощник Рейгана попросил у Путина паспорт РФ и работу

Американский публицист и политический эксперт Пол Крейг Робертс в ироничной форме ответил на обвинения американских СМИ в том, что он российский агент

Бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации президента США Рональда Рейгана Пол Крeйг Робертс, известный своими критическими высказываниями в адрес американского руководства, попросил у президента РФ Владимира Путина российское гражданство и пост помощника пресс-атташе российского посольства в Вашингтоне.

Письмо с обращением к российскому президенту он опубликовал на своем сайте. Таким образом политический эксперт иронично прокомментировал публикацию The Washington Post о российской пропаганде.

«Теперь, когда агент ЦРУ Крeйг Тимбeрг представил меня свету как российского агента, я хотел бы узнать, могу ли просить у вас российский паспорт и небольшое дипломатическое убежище, возможно, в роли помощника пресс-атташе в российском посольстве в Вашингтоне», — говорится в открытом письме.

Также Робертс отметил, что ему «на хвост» уже сели шпионы из ФБР, которые будут очень злы, потому что тот, являясь «российским агентом», имел доступ к секретным документам США.

«Мы с моим товарищем, агентом КГБ Рональдом Рeйганoм, в свое время специально снизили налоги для богатых, чтобы сделать капитализм настолько репрессивным, чтобы американский народ восстал и сверг существующий строй», — добавил автор.

В качестве оплаты работы российского шпиона он выразил согласие иметь депозит в российском банке, поскольку швейцарские не так надежны, ведь власти Швейцарии «позволили Вашингтону написать за них банковские законы».

Робертс также вспомнил, что Владимир Путин дал российский паспорт другому американцу — Стивену Сигалу и заметил в этой связи: «Так что надеюсь, что быть российским агентом столь же важно, как обучать россиян боевым искусствам».

Письмо экс-помощника Рeйгaнa заканчивается фразой «С нетерпением жду паспорта».

Ранее издание The Washington Post и некоторые другие американские СМИ написали материалы, где Робертсa назвали агентом Кремля. 

Напомним, в начале ноября президент Путин подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. Как позже сообщил Песков, актер «никогда не скрывал» свои теплых чувств по отношению к России.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Помощник Рейгана попросил у Путина паспорт РФ и работу

Американский публицист и политический эксперт Пол Крейг Робертс в ироничной форме ответил на обвинения американских СМИ в том, что он российский агент

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