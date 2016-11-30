Банк «Югра» сконцентрируется на одной системе ДБО

Для небольшого числа пользователей Handybank будет предложен переходный период для подключения к «Югра on-line».

По сравнению со старыми версиями у новой платформы «Югра on-line» есть ряд преимуществ. Как поясняет Алексей Нефедов, глава банка «Югра», финансовое учреждение постоянно работает над тем, чтобы сделать свои услуги более удобными и доступными для клиентов. «Мы открываем для них новые возможности дистанционного управления денежными средствами, ценим их время и не хотим, чтобы они проводили его в очередях в отделениях банка», — сказал банкир.

В первую очередь речь идет о возможности работы в мобильном приложении, просмотре информации по всем счетам в режиме онлайн, а также более удобном интерфейсе. Сама платформа была запущена еще 1 августа. Тогда банк попросил клиентов присылать свои предложения по тем видам услуг, которые им нужны. Сейчас список доступных услуг обширный. Здесь можно удаленно оформлять заявки на банковские продукты, открывать новые счета, оплачивать услуги, делать переводы денежных средств между своими счетами и третьим лицам, а также устанавливать лимиты расхода средств на пластиковых картах.

«Для нас принципиально важно учитывать мнение и пожелания наших клиентов при разработке нового интерфейса и функционала платформы, мы постоянно открыты для новых идей, — подчеркнул Алексей Нефедов. — Поэтому дальнейшее развитие системы «Югра on-line» поднимет качество обслуживания в нашем банке на принципиально новый уровень».

В банке продумали, как обеспечить высокий уровень безопасности при работе в системе: зайти в нее можно с помощью защищенного протокола c поддержкой шифрования, блокировать и разблокировать карту — в режиме онлайн, также банк предложил перед совершением операций подключить функцию подтверждения SMS–кодом.

Улучшенная версия интерфейса системы будет доступна уже в начале следующего года.