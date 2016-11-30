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Депутату Брянской облдумы предъявили обвинение в мошенничестве

Чиновник обещал помочь своему знакомому получить дом за 650 тыс.рублей, не имея соответствующих полномочий

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве депутату Брянской областной думы Николаю Зародышу, обвиняемого в мошенничестве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, обвиняемый в должности депутата Клинцовского горсовета получил от своего знакомого «вознаграждение» в размере 650 тыс. рублей за помощь своему знакомому в получении дома в городе Клинцы, не имея для этого соответствующих полномочий.

В результате махинаций полицейские задержали депутата. По данному факту в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

В ходе следствия Зародыш полностью возместил причиненный ущерб. В настоящий момент 50-летний депутат находится под подпиской о невыезде, вскоре он должен будет предстать перед судом, передает интернет-газета «Брянские новости».

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Депутату Брянской облдумы предъявили обвинение в мошенничестве

Чиновник обещал помочь своему знакомому получить дом за 650 тыс.рублей, не имея соответствующих полномочий

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