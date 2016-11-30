Депутату Брянской облдумы предъявили обвинение в мошенничестве

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве депутату Брянской областной думы Николаю Зародышу, обвиняемого в мошенничестве, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, обвиняемый в должности депутата Клинцовского горсовета получил от своего знакомого «вознаграждение» в размере 650 тыс. рублей за помощь своему знакомому в получении дома в городе Клинцы, не имея для этого соответствующих полномочий.



В результате махинаций полицейские задержали депутата. По данному факту в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в крупном размере».



В ходе следствия Зародыш полностью возместил причиненный ущерб. В настоящий момент 50-летний депутат находится под подпиской о невыезде, вскоре он должен будет предстать перед судом, передает интернет-газета «Брянские новости».