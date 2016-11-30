ВВС Израиля нанесли ракетный удар по району Эс-Сабура под Дамаском

Ни сирийские военные, ни мирные жители в результате атаки не пострадали
Фото: ТАСС/Zuma/Ashraf Amra
Истребители ВВС Израиля атаковали район Эс-Сабура к западу от Дамаска.
Как сообщается в заявлении командования ВС САР, «самолеты противника, находившиеся в небе Ливана, выпустили по сирийской территории две ракеты, которые упали в Эс-Сабуре», цитирует ТАСС.
В результате ракетного удара никто не пострадал — ни сирийские военнослужащие, ни мирные жители.
«Агрессивная акция Израиля преследовала цель отвлечь внимание от успехов сирийской армии и поднять моральный дух террористических формирований, терпящих поражение», — добавили в ВС Сирии.
Израильская сторона пока никак не прокомментировала случившееся.
Ранее ВВС Израиля атаковали пограничную местность между Ливаном и Сирией, нанося удары по позициям и объектам шиитской партии «Хезболла».