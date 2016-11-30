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ВВС Израиля нанесли ракетный удар по району Эс-Сабура под Дамаском

Ни сирийские военные, ни мирные жители в результате атаки не пострадали

Фото: ТАСС/Zuma/Ashraf Amra

Истребители ВВС Израиля атаковали район Эс-Сабура к западу от Дамаска.

Как сообщается в заявлении командования ВС САР, «самолеты противника, находившиеся в небе Ливана, выпустили по сирийской территории две ракеты, которые упали в Эс-Сабуре», цитирует ТАСС.

В результате ракетного удара никто не пострадал — ни сирийские военнослужащие, ни мирные жители.

«Агрессивная акция Израиля преследовала цель отвлечь внимание от успехов сирийской армии и поднять моральный дух террористических формирований, терпящих поражение», — добавили в ВС Сирии.

Израильская сторона пока никак не прокомментировала случившееся.

Ранее ВВС Израиля атаковали пограничную местность между Ливаном и Сирией, нанося удары по позициям и объектам шиитской партии «Хезболла».

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по району Эс-Сабура под Дамаском

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по району Эс-Сабура под ДамаскомНи сирийские военные, ни мирные жители в результате атаки не пострадали

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