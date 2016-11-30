СКР возбудил дело после избиения детдомовца в Москве

Уголовное дело возбудили столичные следователи, после того как воспитатель детского дома «Полярная звезда» избил 12-летнего воспитанника за то, что тот пытался поесть без разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Москве.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 24 ноября. Социальный педагог 44 лет детского дома «Полярная звезда», который находится на северо-востоке Москвы, жестоко избил одного из воспитанников социального приюта — 12-летнего Павла С. за то, что сирота начал ужинать без разрешения. Мужчина схватил ребенка за шею и несколько раз ударил его головой о кастрюлю, а затем выгнал из кухни. Никто из других сотрудников детдома не заступился за мальчика. После случившегося ребенок покинул детский дом и долго боялся возвращаться обратно, находясь в состоянии стресса.

Уголовное дело возбуждено СКР по статьям «Халатность» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». К настоящему моменту уже назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой установят степень причиненного здоровью ребенка вреда. Помимо этого, планируется допрос руководства и сотрудников детского дома с целью выявления причин, по которым ребенок вовремя не получил защиту со стороны должностных лиц. Следователи также допросят и других воспитанников социального учреждения, чтобы выявить другие возможные аналогичные эпизоды выявления насилия, сообщает РИАМО.