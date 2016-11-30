В Уфе водитель маршрутки скончался за рулем

В Уфе водитель микроавтобуса «Газель», перевозивший пассажиров из Благовещенска, скончался за рулем транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Башкирии.

Несчастный случай произошел примерно в 14 часов по местному времени возле остановки «Фирма Мир» на проспекте Октября, рассказали очевидцы.

Водителю стало плохо прямо в салоне автобуса, после чего он потерял сознание. В результате автобус столкнулся с попутным автобусом «ПАЗ». Прибывшие на место работники скорой помощи констатировали смерть 55-летнего мужчины, сообщает ИА «Башинформ».

В салоне автомобиля находились восемь пассажиров, никто из них не пострадал, добавили в ГИБДД.