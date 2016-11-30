Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти

Страны — члены ОПЕК пришли к соглашению, договорившись сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, до 32,5 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщил один из делегатов ОПЕК, пожелавший остаться неизвестным, передает Bloomberg.

Сегодня в Вене проходит официальная встреча ОПЕК.

Напомним, в конце сентября картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ограничение добычи нефти в диапазоне 32,5–33 млн баррелей в сутки. Однако до сих пор не было договоренностей по конкретным лимитам для каждой из стран ОПЕК.

