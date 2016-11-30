Новости, деловые новости - Известия
Среда,
30 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти

Решение было принято в ходе официальной встречи в Вене

Фото: TASS/AP/Ronald Zak

Страны — члены ОПЕК пришли к соглашению, договорившись сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, до 32,5 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщил один из делегатов ОПЕК, пожелавший остаться неизвестным, передает Bloomberg.

Сегодня в Вене проходит официальная встреча ОПЕК.

Напомним, в конце сентября картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ограничение добычи нефти в диапазоне 32,5–33 млн баррелей в сутки. Однако до сих пор не было договоренностей по конкретным лимитам для каждой из стран ОПЕК.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефтиРешение было принято в ходе официальной встречи в Вене

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке