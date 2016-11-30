Звезды политики и шоу-бизнеса надели коньки

Ни мороз, ни метель не помешали известным политикам и представителям шоу-бизнеса прийти на открытие главного катка страны — ГУМ-катка на Красной площади. Гостей встречала шумная ярмарка с каруселями, скоморохами, пирогами и горячим чаем.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков

Илья Авербух приготовил собравшимся сюрприз. Он выпустил на лед артистов своего новогоднего ледового шоу «Щелкунчик».



— В главной роли у нас Максим Маринин, в образе Мари — Татьяна Татьмянина, а Алексей Ягудин сыграет Мышиного короля, — пояснил Илья Авербух. — В Большом театре уже много лет подряд в новогодние праздники дают балет «Щелкунчик». И это потрясающее действо, потому что дорого и богато. Но можно было бы сделать его и более революционно. Мне кажется, у каждого художника должен быть свой «Щелкунчик». Наш спектакль — это не просто катания под великую музыку. Надо было найти свое решение, и мы его нашли.



Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков

То, что увидят зрители шоу в декабре, звезды смогли оценить уже сейчас. Правда, исполнители главных ролей не стали надевать театральные костюмы, ограничились спортивной униформой и вязаными шапочками.



— Каждый год, выходя на лед в новогодних шоу, мы с Татьяной Тотьмяниной как родители двух прекрасных дочек представляем, что играем этот спектакль для них, — рассказал Алексей Ягудин. — Я очень люблю Новый год. Более того, мы еще не убрали елку с прошлого года. Она так и стоит наряженная. Так что к празднику мы уже подготовились.



Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков

Мероприятие посетили Ольга Голодец, Светлана Хоркина, Филипп и Иван Янковские, Оксана Фандера, Михаил Куснирович, Ксения Алферова, Андрей Малахов, Павел Астахов, Светлана Кузнецова, Татьяна Михалкова, Алиса Гребенщикова, Сергей Филин, Ольга Кабо, Николай Фоменко, Екатерина Скулкина, Стас Костюшкин, Дарья Мороз, Елена Летучая, Леонид Парфенов, Алексей Немов и Арина Шарапова. Кто-то из гостей — как, например, Алла Михеева и Катерина Шпица — сразу вышли на лед. А некоторые наблюдали за катающимися со стороны.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Каждый раз, когда я смотрю, как люди катаются, я понимаю, какой за этим стоит труд и прежде всего опасность, — поделился с «Известиями» Андрей Малахов. — Однажды Илья Авербух и меня затащил на лед. Это было еще в первом сезоне ледового шоу на «Первом канале». Поставил меня в пару с Аней Семенович, но мне хватило ровно трех занятий и визита в травмпункт, чтобы я завязал с фигурным катанием навсегда.

А вот теннисистка Светлана Кузнецова, хоть и понимает потенциальную опасность, всё равно не удержалась и решила надеть коньки.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков

— У меня сегодня последний день отдыха, и я с удовольствием использовала его на то, чтобы прокатиться на коньках, которые очень люблю. Для меня главное — устоять.

Собиралась покататься с ветерком и бесстрашная Татьяна Михалкова, которая в этом году пришла на открытие катка без детей и мужа.

— Холодно сегодня, да и живут все не близко, — объяснила отсутствие родни Татьяна Евгеньевна. — У нас спортивная семья. Артем в хоккей играет, с внуками на лыжах и коньках катаемся. Один Никита Сергеевич никогда не стоял на коньках. У него с этим связана не очень приятная история. Как-то Володя Грамматиков увел у него девушку, и было это на катке. Видимо, он до сих пор забыть не может.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков

Для всех, кто неуверенно стоит на коньках, на ГУМ-катке работают инструкторы по фигурному катанию. А чемпион мира Алексей Яшин планирует регулярно проводить здесь мастер-классы по хоккею для всех желающих. Кстати, в этом году по утрам здесь можно кататься совершенно бесплатно.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков

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