Дидье Маруани: «Это плохое детективное кино!»

Вечером 29 ноября в Москве полиция задержала в отделении Сбербанка на Покровке лидера французской группы Space Дидье Маруани и его юриста Игоря Трунова. Задержание, по словам Дидье Маруани и Игоря Трунова, произошло в момент заключения мирового соглашения с адвокатом Филиппа Киркорова.



Напомним, что Дидье Маруани еще 1 ноября подал иск в Мосгорсуд против Филиппа Киркорова. Суть иска в том, что песня «Жестокая любовь», которую исполняет Киркоров, — плагиат музыкальной композиции Symphonic Space Dream, написанной Дидье Маруани. Однако Мосгорсуд вернул иск из-за его территориальной неподсудности. После длительных переговоров, по версии стороны Маруани, Киркоров согласился выплатить компенсацию.



Фото: ИЗЕСТИЯ/Алексей Майшев

​​​​​​​— Мы давно и регулярно общались с Филиппом Киркоровым, — рассказал на пресс-конференции в НСН Дидье Маруани. — Еще 9 ноября один из представителей Филиппа Киркорова связался с моими людьми и сказал, что Киркоров хочет со мной поговорить по делу о плагиате. Разговор состоялся по телефону и прошел успешно. Я музыкант. У меня хороший слух. Я хорошо разбираю голоса, так что говорить о пранкерах не стоит. Я знаю точно, что говорил с Киркоровым. 23 ноября Киркоров мне написал, что он даже занял деньги и готов их отдать. Хочу сразу отметить, что они сами предложили сумму. Я с ней согласился.

Дидье Маруани особо отметил, что он также получил не менее 66 электронных писем от Киркорова и на все ответил.

В Москве ситуация развивалась молниеносно. Во вторник на месте переговоров — в банке — Дидье Маруани и Игоря Трунова ждала полиция. Их доставили в ОВД «Басманное» для беседы.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Вчера вдруг всё поменялось, — рассказал Дидье Маруани. — Адвокаты певца не пришли в отель днем, как мы договаривались. В 15.00 мне позвонил адвокат Киркорова и пригласил в бар подписать документы. Но как можно деньги передавать в баре? Мы предложили встретиться в 16.00 в банке в присутствии нотариуса. Адвокат Киркорова назвал адрес своего банка. Мы согласились и поехали туда — я и Трунов. Приехали адвокат Александр Добровинский, Филипп Киркоров, их помощники — всё шло хорошо. Вдруг помощница Добровинского достала две пачки евро, кинула их на стол — и тут ворвались полицейские, которые тут же изъяли у нас мобильники. В итоге мы поехали в полицейский участок. Это плохое детективное кино!

Юрист Игорь Трунов отметил, что в «захвате» участвовало не менее 60 человек. Весь вечер и большую часть ночи Трунов и Маруани провели в полиции, но это не было арестом.



— С 6 вечера до 5 утра мы ничего не ели, не пили. Во Франции много говорили об этой истории, — сказал Маруани.

Дидье Маруани и Игорь Трунов заявили, что планируют подать иски против Филиппа Киркорова и его окружения за распространение порочащих их сведений. Дидье Маруани рассказал, что за плагиат Киркорову всё равно придется ответить — он подаст иск к российскому певцу в США. Кроме того, его друг из Франции — композитор, автор песен для певицы Далиды — тоже собрался подавать иск против Филиппа Киркорова. Он также считает, что Филипп Киркоров заимствовал его композиции.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Алексей Майшев

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