«Сборная России с Мозговым и без него — это две разные команды»

C 31 августа по 17 сентября будущего года состоится юбилейный, 40-й чемпионат Европы по баскетболу. Соперниками сборной России по групповому турниру будут команды Сербии, Турции, Латвии, Бельгии и Великобритании. Четыре лучших команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Матчи нашей группы D пройдут в Стамбуле, как и весь последующий плей-офф. Матчи в других группах состоятся в Израиле, Румынии и Финляндии.

Корреспондент «Известий» обратился к чемпионам Европы-2007 Сергею Быкову и Антону Понкрашову с просьбой прокомментировать жеребьевку и оценить перспективы подопечных Сергея Базаревича на Евробаскете-2017.

— Я рад, что нам досталась сильная группа, — сказал «Известиям» Сергей Быков. — По предыдущим 5–6 чемпионатам Европы заметил такую тенденцию: если нам сразу же попадаются претенденты на титул, то все складывается для сборной России наилучшим образом. На Евробаскете-2007 мы играли с Грецией, Сербией и Израилем. В 2011-м опять же с греками и словенцами. В этом раз нас ждут очень интересные встречи со сборными Сербии и Турции. В этих матчах можно будет реально оценить уровень сборной России. Также не стоит забывать, что все команды континента научились играть в качественный баскетбол. Легкой прогулки не будет даже с, казалось бы, аутсайдерами группы — Бельгией и Великобританией. Желаю ребятам преодолеть групповой этап и забраться как можно дальше в плей-офф турнира.

Сборная России пробилась на Евробаскет через квалификацию. Наша сборная одержала четыре победы в четырех отборочных матчах с командами Швеции и Боснии и Герцеговины, досрочно заняв первое место в группе. Стоит отметить, что в квалификационном турнире не смогли принять участия ключевые защитники сборной — Алексей Швед и Виталий Фридзон.

Чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр Антон Понкрашов считает, что прошедшим летом сборная показала содержательную игру.

— Пока рано говорить о том, кто приедет в сборную и в каком состоянии, но этим летом наши ребята доказали, что команда может играть в баскетбол высокого уровня, — заявил «Известиям» Антон Понкрашов. — Несмотря на не самый высокий уровень соперников в квалификационном турнире, бросилось в глаза, что в сборной отличный микроклимат, каждый игрок ставил командные интересы выше личных. Что касается итогов жеребьевки, то нам досталась очень мощная сборная Сербии. Они сейчас находятся на подъеме — заняли второе место на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро-2016 и второе место на чемпионате мира-2014. У них выросло выдающееся поколение игроков. Интересно, как мы будем смотреться на их фоне.

Сергей Быков и Антон Понкрашов сошлись во мнении, что итоговое место нашей команды на Евробаскете будет во многом будет зависеть от формы, в которой будет находиться центровой «Лос-Анджелес Лэйкерс» Тимофей Мозгов.

— Большинство баскетболистов сборной играют ключевые роли в своих клубах, — продолжил Сергей Быков. — Тимофей Мозгов вообще стал основным центровым клуба НБА и на него ложится очень серьезная нагрузка. Пока непонятно, как он будет чувствовать себя летом. Многие игроки НБА пропускают чемпионаты Европы. Тем ребятам, которые сейчас получают не так много игрового времени, как хотелось бы, не стоит расстраиваться. У того же Дэвида Блатта был принцип: если ты попал в состав сборной и прошел с ней определенные этапы, тебя не бросают даже в том случае, если ты мало играешь за клуб. Американец давал таким игрокам шанс проявить себя в товарищеских матчах, и зачастую они здорово смотрелись на официальных турнирах. Думаю, что Лазаревич тоже может руководствоваться таким принципом. Главное, чтобы игроки сборной были здоровы, а тренеры уже сделают правильный выбор.

— На Тимофея ложится большая нагрузка в клубе, поэтому сложно сказать, сможет он приехать в сборную или нет, — заключил Антон Понкрашов. — Всё будет зависеть от того, пробьется ли его новый клуб в плей-офф. Плюс не забывайте, что большое количество игр в НБА неизбежно приводит к микротравмам. Поэтому слишком рано обсуждать эту ситуацию. Конечно, сборная с Мозговым и без него — это две разные команды. Тимофей — центровой мирового уровня, который цементирует защиту и решает очень много задач на площадке. Без него нам будет очень непросто. Найти ему равноценную замену в России нельзя.

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