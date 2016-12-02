Ненадежные «Союзники»

В прокате — романтический шпионский триллер «Союзники» от легендарного режиссера Роберта Земекиса, где Брэд Питт и Марион Котийар обживают антураж «золотого века» Голливуда.

В 1942 году союзники забрасывают в оккупированную нацистами Касабланку двух агентов для выполнения секретного задания — британец Макс Ватан (Брэд Питт) и француженка Марианна Басижур (Марион Котийар), прикинувшись семейной парой, должны убить немецкого посла. Шансы выжить минимальны, и накануне неминуемой смерти в фиктивных супругах пробуждаются реальные чувства — в пику всем протоколам и правилам. Чуть позднее оказывается, что протоколы пишутся не зря.

Первую, «марокканскую» треть фильма можно описать как «Мистер и миссис Смит» в декорациях «Касабланки», и это, без сомнения, лучшая его часть. Два безукоризненно красивых человека, разменявших пятый десяток, стильно, не торопясь, ведут словесный поединок. Кто первый даст слабину и проявит свои чувства?



Он — педант, прячущий естество под маской профессионализма, она — страстная и вроде бы искренняя женщина, но один черт разберет, что действительно у нее на уме. Кульминация — лихо поставленная экшн-сцена, когда эти красивые люди так же стильно, как всё, что они делают, начинают безжалостно убивать немцев.

Русская локализация оригинального названия Allied, вполне корректная с точки зрения буквального перевода, все-таки упрощает заложенную в нем игру слов. Конечно, здесь подразумевается не столько альянс двух союзнических разведок, сколько нежданная встреча двух людей, которые волею судьбы оказались повязаны до конца своих дней.



Другой вопрос, что любовное напряжение в фильме только подразумевается, но не ощущается. Оковы ретростилизации или ошибка кастинга тому виной, но факт есть факт — между Брэдом Питтом и Марион Котийар нет никакой химии. Журналисты, которые объясняли распад «Бранджелины» кознями француженки, попали пальцем в небо — с этой стороны легендарному браку точно ничего не угрожало.



Котийар лишь слегка очеловечивает стереотипную роль соблазнительницы, да и Брэд Питт, как и во всех последних фильмах, холоден и неприступен. С годами он растерял добрую половину обаяния и становится всё больше похожим на актера Гая Пирса. Ситуацию усугубляет и выбранная под «золотой век» Голливуда аскетичная манера игры — тут одних стараний мало, Хамфри Богартом все-таки надо родиться.

Но за актеров не так обидно, как за сценарные просчеты, тем более что за драматургию отвечал признанный профессионал Стивен Найт («Порок на экспорт», «Грязные прелести»). «Союзники» насквозь проникнуты хичкоковскими мотивами, в первую очередь из «Дурной славы», но почему-то главный урок великого Хича — никаких скучных и проходных сцен — остался неусвоенным. Где-то ближе к концу триллер вдруг начинает буксовать, запинаясь о ненужные сцены и диалоги, и в итоге нешуточный драматический потенциал истории так и остается нереализованным.

Есть известная максима: если что-то в фильме идет не так, виноват режиссер. Удивительно, что один из, без скидок, главных американских авторов конца XX века, подаривший нам трилогию «Назад в будущее» и «Форреста Гампа», в начале нового тысячелетия вдруг потерял контакт со зрителем и разучился рассказывать истории.



Во всех его фильмах последних лет прекрасные артисты играют малосимпатичных героев, а финал в лучшем случае оставляет чувство недоумения. В этом смысле «Союзники» лучше прочих и пытаются сохранить лицо почти до самого конца. Несмотря на все огрехи, это действительно симпатичное кино, которое могло бы стать отличным. Но — не судьба.