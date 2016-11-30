Минобрнауки: курс «Православная культура» будет факультативным

Глава ведомства Ольга Васильева отметила, что дисциплина отправлена на доработку
Школьный курс «Православная культура» отправлен на доработку, сообщила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева.
«Для того чтобы дальнейшее рассмотрение или продвижение этой факультативной, я подчеркиваю, программы было, должны были собраться эксперты и обсудить, то есть заочное голосование здесь неуместно», — цитирует Васильеву «Федеральное агенство новостей».
Ранее стало известно, что глава отдела по связям с общественностью Российской академии образования (РАО) Александр Стрига также заявил о том, что курс «Православная культура» не станет в российских школах обязательным.