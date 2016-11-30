Минобрнауки: курс «Православная культура» будет факультативным

Школьный курс «Православная культура» отправлен на доработку, сообщила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева.

«Для того чтобы дальнейшее рассмотрение или продвижение этой факультативной, я подчеркиваю, программы было, должны были собраться эксперты и обсудить, то есть заочное голосование здесь неуместно», — цитирует Васильеву «Федеральное агенство новостей».

Ранее стало известно, что глава отдела по связям с общественностью Российской академии образования (РАО) Александр Стрига также заявил о том, что курс «Православная культура» не станет в российских школах обязательным.