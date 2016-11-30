Суд в Петербурге зарегистрировал иск о запрете Facebook в РФ

Петербургский городской суд зарегистрировал исковое заявление о запрете социальной сети Facebook в России.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Дарья Лебедева.

«Заявление действительно поступило. В течение пяти дней, как того требует закон, оно будет рассмотрено и будет принято решение о его приеме или неприеме к производству», — цитирует ее «РИА Новости»

Текст искового заявления с печатью канцелярии суда выложил на своей странице «ВКонтакте» его автор — общественный активист Тимур Булатов.

Булатов требует «незамедлительного закрытия деятельности facebook.com или законного принуждения к соблюдению законов РФ руководством» соцсети.

По мнению автора иска, Facebook нарушает закона о защите персональных данных граждан РФ, а также занимается распространением «аморальных и антисемейных идеологий». Булатов также полагает, что Facebook несет «явную угрозу национальной безопасности РФ».