Новости, деловые новости - Известия
Среда,
30 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Суд в Петербурге зарегистрировал иск о запрете Facebook в РФ

Автором искового заявления выступил общественный активист Тимур Булатов

Петербургский городской суд зарегистрировал исковое заявление о запрете социальной сети Facebook в России.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Дарья Лебедева.

«Заявление действительно поступило. В течение пяти дней, как того требует закон, оно будет рассмотрено и будет принято решение о его приеме или неприеме к производству», — цитирует ее «РИА Новости»

Текст искового заявления с печатью канцелярии суда выложил на своей странице «ВКонтакте» его автор — общественный активист Тимур Булатов. 

Булатов требует «незамедлительного закрытия деятельности facebook.com или законного принуждения к соблюдению законов РФ руководством» соцсети.

По мнению автора иска, Facebook нарушает закона о защите персональных данных граждан РФ, а также занимается распространением «аморальных и антисемейных идеологий». Булатов также полагает, что Facebook несет «явную угрозу национальной безопасности РФ».

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Суд в Петербурге зарегистрировал иск о запрете Facebook в РФ

Автором искового заявления выступил общественный активист Тимур Булатов

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Инфографика

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Платные парковки в столице: улицы с повышенным тарифом

Вся инфографика

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Инфографика

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке