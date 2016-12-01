Аудиторы получили шанс на выживание

Рынок аудиторских услуг может избавиться от повышенных требований к численности участников саморегулируемых организаций (СРО). Из-за этого требования две главные конкурирующие СРО сегодня активно переманивают членов друг у друга, что создает напряженность на рынке. Законопроект об отмене поправок Минфина подготовил и направил в Госдуму член Совета Федерации Олег Казаковцев. Однако, по мнению Министерства финансов, на рынке должна остаться лишь одна СРО — несмотря на то, что сегодня ни одна из них не готова выполнять повышенные требования.

Проблемы на аудиторском рынке обострились в 2016 году, который является подготовительным для перехода к повышенным требованиям. Минфин внес поправки в закон «Об аудиторской деятельности» в конце 2014 года. Изменения предполагали увеличение требования к минимальной численности членов в саморегулируемых организациях аудиторов с 700 до 10 тыс. (для аудиторов-физлиц) и с 500 до 2 тыс. (для аудиторов-юрлиц) с 1 января 2017 года.



Однако сейчас из пяти существующих СРО, членами которых являются 20,7 тыс. аудиторов и 4,3 тыс. аудиторских организаций (данные на 14 ноября 2016 года), никто не набрал необходимого числа участников. Две крупнейшие организации приблизились к необходимому числу: Российский союз аудиторов привлек 1897 аудиторских организаций, ассоциация «Содружество» — 1871.

— Если мы не можем нормально администрировать этот рынок, это еще не значит, что мы должны его зажать, — пояснил Олег Казаковцев. — Мы предлагаем продлить переходный этап на два года: чтобы новые требования вступили в силу не с 2017-го, а с 2019 года. Или вовсе отменить требование о минимальной численности.

Как указано в пояснительной записке (имеется в распоряжении «Известий»), закрепление повышенных требований к минимальному количеству членов СРО аудиторов означает, по сути, искусственное регулирование государством численности таких организаций в том числе путем сокращения количества уже существующих СРО.



«Подобный подход дестабилизирует рынок, понуждает саморегулируемые организации аудиторов бороться не за качество работы своих членов, а за сохранение их количества», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

На данный момент вопросы рынка аудиторских услуг курирует Минфин, надзор осуществляют СРО. При этом в Минфине имеют много вопросов к качеству этого надзора. По словам министра финансов Антона Силуанова, сегодня необходимо унифицировать количество СРО, «сделать одну саморегулируемую организацию, которой можно предъявлять соответствующие требования, к которой будет больше надзора регулирующих органов на благо тех аудиторских организаций, которые сейчас работают на рынке» (цитата по «РИА Новости»).



Как ожидается, в ближайшем будущем функция регулирования рынка аудиторских услуг отойдет к Центробанку, который в целом разделяет подходы Минфина. В Банке России вместе с тем осознают и проблемы отрасли. Только за пять лет количество аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов уменьшилось более чем на 15%, а из профессии ушла практически пятая часть аттестованных специалистов. При этом уровень востребованности результатов аудита остается крайне низким, отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По мнению сенатора Олега Казаковцева, одна СРО на всю страну — это слишком мало и создает предпосылки для монополизации рынка. Он считает, что сохранение тренда на концентрацию участников рынка выгодно «большой четверке» аудиторов (PwC, Deloitte, EY, KPMG) и ограничивает права небольших российских компаний и аудиторов.

— Количество аудиторов сегодня сокращается, люди остаются без работы — где СРО взять новых членов? Я, честно говоря, не понимаю смысла зажатия рынка для одной СРО. Это отвечает фактически только интересам «большой четверки», — заявил сенатор.

Представители PwC, Deloitte, EY и KPMG отказались от комментариев.

Представитель Минфина сообщил «Известиям», что в министерство пока не поступал законопроект по данному вопросу.



Член комиссии по аудиторской деятельности РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) Алексей Руф поддерживает идею об отмене требования к увеличенному числу членов СРО. По его мнению, действующее сейчас правило противоречит правительственной концепции развития саморегулирования, которая предполагает отказ от искусственного регулирования количества СРО в одной отрасли. Он считает, что текущая редакция закона ставит под угрозу возможность осуществления российскими аудиторами своей деятельности с 1 января 2017 года.