Многие российские школы могут остаться без автобусов

Согласно новому постановлению правительства, организованно перевозить детей можно будет только на машинах не старше 10 лет
Новые правила перевозки на школьных автобусах могут лишить многие школы возможности организованно перевозить детей на экскурсии и другие культурные мероприятия. С нового года вступает в силу постановление правительства, согласно которому организованно перевозить детей можно будет на машинах не старше 10 лет. Это касается и экскурсионных автобусов.
Ужесточение правил перевозки детей связано с обеспечением безопасности юных пассажиров, чего, по мнению авторов постановления, не могут обеспечить подержанные автобусы. Для нарушителей постановления предусмотрен штраф в размере 500 тыс. рублей, сообщает сайт НТВ.Ru.
Серьезность проблемы заключается в том, что в дни новогодних каникул проводится много детских мероприятий и елок, добираться на которые организованно всем классом на автобусе уже стало традицией. Однако после вступления в силу постановления, вероятно, школьников придется возить на детские представления и экскурсии на метро, поскольку при таком раскладе даже в Москве остается всего 200 автобусов, которые используются для перевозки детей и возраст которых не превышает обозначенную в законе отметку в 10 лет. В регионах ситуация еще более критическая — там младше 10 лет только каждый 10-й такой автобус.