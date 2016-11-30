Многие российские школы могут остаться без автобусов

Новые правила перевозки на школьных автобусах могут лишить многие школы возможности организованно перевозить детей на экскурсии и другие культурные мероприятия. С нового года вступает в силу постановление правительства, согласно которому организованно перевозить детей можно будет на машинах не старше 10 лет. Это касается и экскурсионных автобусов.



Ужесточение правил перевозки детей связано с обеспечением безопасности юных пассажиров, чего, по мнению авторов постановления, не могут обеспечить подержанные автобусы. Для нарушителей постановления предусмотрен штраф в размере 500 тыс. рублей, сообщает сайт НТВ.Ru.

Серьезность проблемы заключается в том, что в дни новогодних каникул проводится много детских мероприятий и елок, добираться на которые организованно всем классом на автобусе уже стало традицией. Однако после вступления в силу постановления, вероятно, школьников придется возить на детские представления и экскурсии на метро, поскольку при таком раскладе даже в Москве остается всего 200 автобусов, которые используются для перевозки детей и возраст которых не превышает обозначенную в законе отметку в 10 лет. В регионах ситуация еще более критическая — там младше 10 лет только каждый 10-й такой автобус.