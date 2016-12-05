«Крылья Советов»: «Агенты Цаллагова могут идти хоть в Верховный суд»

Во вторник «Крылья Советов» выиграли очередной суд у футбольного агента Дмитрия Агеева. Разбирательства между Агеевым и самарским клубом продолжаются с 2014 года. К концу 2016-го этот процесс стал настоящим прецедентом в истории российского футбола — клуб впервые смог доказать в суде общей юрисдикции ничтожность сделки, заключенной при предыдущем руководстве.



Как следует из решения суда, договор между «Крыльями Советов» и Агеевым был заключен 1 августа 2013 года. Со стороны клуба подпись ставил его тогдашний генеральный директор Денис Маслов (ныне исполнительный директор пермского «Амкара»). Согласно документу агент обязался до 15 августа за $450 тыс. обеспечить продление истекавшего контракта с футболистом Ибрагимом Цаллаговым. Обязательство было выполнено, и 16 августа Агеев предоставил в клуб отчет о проделанной работе. При этом сам Цаллагов не имел агентского договора с Агеевым — официальным представителем игрока долгое время являлся Юрий Штромбергер, ставший третьей стороной в судебном процессе.

— Наша сторона доказала на фактах, что при переговорах «Крыльев» со Штромбергером Агеев был не нужен, — пояснил «Известиям» генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области, финансовый директор «Крыльев Советов» Игорь Поворов. — Более того, сам Штромбергер это косвенно подтвердил, когда на вопрос: «В каких отношениях вы были с тогдашним руководством клуба?» он ответил: «В спокойных нормальных отношениях». Они регулярно встречались и обсуждали все вопросы. Поэтому наличие в «Крыльях Советов» специально подготовленного для таких переговоров и операций человека, то есть тогдашнего спортивного директора клуба Антона Синькова, а также наличие «нормальных отношений» между гендиректором Денисом Масловым и Штромбергером показывают, что присутствие Агеева в этой сделке не требовалось.

После того как в 2014 году в «Крыльях» сменилось руководство, клуб перестал проводить платежи Агееву. Агент подал жалобу в палату по разрешению споров РФС. В феврале 2015 года было заключено мировое соглашение, по которому самарцы оставались должны еще $250 тыс. Эти условия клуб исполнил частично, после чего Агеев повторно обратился в палату с просьбой обязать «Крылья Советов» погасить долг. В октябре 2015 года палата оставила дело без рассмотрения — к этому моменту РФС по примеру ФИФА упразднил институт футбольных агентов. С 1 апреля 2015 года агенты превратились в обычных гражданских посредников. По расчетам РФС это должно было усложнить процесс вывода крупных средств из бюджетов, а также развязать руки контролирующим органам.

— ФИФА, а затем и многие национальные федерации, в том числе и РФС, исходили из того, что в условиях массового оттока денег из клубов путем их вывода через агентов есть два дальнейших пути — плохой и очень плохой, — объяснил «Известиям» экс-председатель комиссии РФС по агентской деятельности Валерий Кучуркин. — Очень плохой — это оставить всё как есть, продолжать лицензировать агентов, официально оставлять их членами своего футбольного сообщества, продолжая позволять им действовать под своим крылом. А уже тогда, в 2013–2014 годах, обилие подозрительных агентских сделок и в мировом, и в российском футболе зашкаливало. И многие из них уже всплывали в СМИ, что било по репутации федераций. Мы и сейчас можем наблюдать, как главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс лишается своего поста из-за того, что в прессу попадает видео его переговоров с подставными агентами. А плохой вариант, представлявший из себя меньшее зло, — это вывести агентов из-под своей юрисдикции и стать обычными посредниками, не облеченными статусом футбольных лиц.

После отказа палаты Агеев подал в арбитражный суд Самарской области жалобу, в которой фигурировала сумма 9,9 млн рублей. «Крылья Советов» ответили встречным иском — на 13 млн рублей. Клуб аргументировал свою позицию тем, что на момент заключения договора более 70% акций «Крыльев Советов» принадлежали Самарской области в лице ГУП СО «ЭКСОН» (в настоящее время Самарская областная имущественная казна) и все сделки подпадали под действие закона «О закупках». В случае с Агеевым закупочные процедуры проведены не были, поэтому договор следовало признать недействительным.

26 мая 2016 года арбитражный суд Самарский области отказал Агееву в иске и удовлетворил встречный иск «Крыльев». 18 августа 11-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции. После этого Агеев подал жалобу в кассационную инстанцию — Федеральный арбитражный суд Поволжского округа, который во вторник вновь по обоим делам принял решение в пользу «Крыльев».

— Агент — это предприниматель, а клуб — юридическое лицо, — подчеркнул Игорь Поворов. — Хоть это касается спортивной деятельности, наш спор был спором хозяйствующих субъектов. А сильной козырной картой палаты по разрешению споров РФС всегда было именно наложение спортивных санкций вроде запрета на регистрацию новичков или снятия очков. За счет этого клубы проигрывали. А здесь есть спор хозяйствующих субъектов. Соответственно, надо идти в суды общей юрисдикции, которые подошли к вопросу с точки зрения законодательства РФ, а конкретно — закона о госзакупках. Поэтому решение РФС мы считаем очень позитивным, и во многом оно послужило тем фундаментом, вокруг которого мы выстроили свою защиту в случае с иском Агеева и нападение при встречном иске. Решение ФИФА и РФС об упразднении системы аккредитации агентов стало огромным подспорьем для волжан в отстаивании своих финансовых интересов.

В ноябре Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтении новую редакцию федерального закона о профессиональном спорте и спорте высших достижений, в котором было введено понятие «спортивный агент», а их аккредитацию было решено поручить национальным спортивным федерациям или профессиональным лигам. РФС пока еще не изменил регламент по работе с посредниками, вернув лицензирование агентов. Это связано с тем, что последнее заседание исполкома состоялось 22 ноября, еще до того, как решение о поправках к закону было подписано президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению руководства «Крыльев Советов», возрождение института футбольных агентов не даст возможности Агееву и Штромбергеру вновь действовать через юрисдикционные органы РФС.

— Закон не будет иметь обратной силы, а институт агентов вернется не в том виде, каким он был раньше, — отметил Игорь Поворов. — Поэтому единственный шанс Агеева обжаловать решение по нашему делу — обратиться в Верховный суд РФ.

По мнению Валерия Кучуркина, «дело Цаллагова» создает серьезный прецедент в традициях делового оборота между субъектами футбола.

— «Крылья» на практике показали, как может работать система, вводившаяся в 2014 году, — заявил функционер. — Я убежден, что подобные сделки должны рассматриваться как стандартные гражданско-правовые. Этот процесс показал, что мы были правы, когда приняли решение по примеру ФИФА вывести агентов из-под нашей юрисдикции. На это указывает и резкое снижение выплат клубами агентских комиссий за последние годы.

Игорь Поваров также отметил, что с 2014 года «Крылья Советов» значительно снизили платежи агентам.

— За последние 2,5 года они снизились в десятки раз, — рассказал он. — Сейчас они носят статистический характер. Если раньше расходы на комиссии агентам были весомой частью бюджета, то сейчас это разовые вещи. Позиция клуба такова, что мы не против института агентов. Он нужен и несет свою положительную лепту. Спортсменам не всегда хватает времени самостоятельно вести свои дела по трудоустройству и финансам. То, что они делегируют это агентам, — совершенно нормально. И мы конструктивно общаемся с посредниками. Просто не надо перебарщивать с взаимным доверием. В идеале агенты должны получать средства за оказанные услуги по помощи в трудоустройстве и юридическому сопровождению при переговорах не от клуба, а от игрока. А клуб должен искать игроков за счет своей кадровой селекционной службы.

Дмитрий Агеев заявил, что до получения мотивировочной части решения суда воздержится от оценок произошедшего.

— Сейчас не хочу ничего говорить на эту тему, после 5 декабря дам комментарий по сложившейся ситуации, — сказал «Известиям» агент.

Также воздерживается от комментариев и Юрий Штромбергер, также пообещавший подробно высказаться позже.

Напомним, в начале ноября Цаллагов заявил, что Штромбергер и Агеев давно не являются его представителями, подтвердив при этом, что ранее сотрудничал с ними.

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