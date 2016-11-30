Помочь человеку...

Только что завершился всемирный съезд раввинов — посланников движения ХАБАД-Любавич. На этот съезд в Нью-Йорк прибыло в этом году более пяти тысяч участников со всех континентов: это абсолютный рекорд.

Естественно, среди тем, которые затрагивались на съезде, были и те, что интересуют сегодня всю мировую (да и российскую) общественность. Говорили о выборах в США, о том, чего ожидать от Дональда Трампа, о ситуации в «горячих точках», о противостоянии экстремизму и терроризму. Но всё это были далеко не главные темы для обсуждения. Сам съезд традиционно проводился в первую очередь для того, чтобы наметить и обсудить новые возможности помощи людям в разных странах. На самом деле для этого-то и существуют посланники ХАБАД, посланники Любавичского ребе!

Здесь надо немножко отступить назад, чтобы стало понятно, откуда они взялись, эти тысячи посланников, чем они отличаются от других раввинов и зачем вообще необходима посланническая миссия.

Нынешний съезд был юбилейным: ровно 75 лет назад Любавичский ребе Менахем-Мендл Шнеерсон сумел на одном из последних пароходов уехать из охваченной войной Европы в Америку. Это был конец многолетнего и очень трагического пути. Сначала ему пришлось бежать из СССР, где власти вели войну на уничтожение против религии; потом из Германии, где пришли к власти силы, объявившие войну на уничтожение всему еврейскому народу; затем из Франции, куда ворвались колонны нацистских танков... За спиной он оставлял горе и слезы, концлагеря и газовые камеры... Это было действительно чудо Г-сподне, что Ребе остался в живых!

И вот когда он приехал в Америку, то обнаружил, что его единоверцы столкнулись с новым вызовом: они могли лишиться собственной национальной и культурной идентичности. О чем думали беженцы от Холокоста? О работе, об интеграции в американское общество, о том, чтобы «стать, как все» — даже если для этого пришлось бы перестать быть собой! Вот этого надо было всеми силами избежать: ведь отказ от своих корней, от веры, от традиции — это все равно что отказ от собственной души! А как человек может жить без души?!

Тогда и был выдвинут лозунг любавичских хасидов: «Америка ничем не отличается». То есть жизнь иммигрантов в Америке должна оставаться в духовном плане такой же, какой была в Европе: во Франции до оккупации, в Германии до Гитлера, в местечках Восточной Европы... Главное — это восстанавливать очаги еврейской культуры, традиции, духовность. В считаные годы последователи ХАБАД-Любавич открыли десятки школ, синагог, общинных центров во всех крупных американских городах.

Но Ребе говорил, что этого мало. Он думал о евреях в Европе, во всех странах диаспоры. Мы должны усвоить уроки Холокоста, не уставал повторять он. Посмотрите, миллионы евреев погибли потому, что нацисты искали их повсюду, чтобы убить. У них была такая сила ненависти, что они создали огромную машину уничтожения, не жалея ни денег, ни усилий. А мы теперь должны повсюду искать евреев, чтобы им помочь, наша сила любви должна быть еще больше, чем гитлеровская сила ненависти! И это станет самым эффективным средством противостоять фашизму — не через войну, а через любовь, через позитивные действия ради людей!

Ребе всегда говорил, что эта задача словно специально пошита на любавичское движение. Сам Б-г велел, чтобы любавичские хасиды этим занимались! Во-первых, потому, что само слово «хасид» происходит от «хесед», что значит «милосердие, доброта». А во-вторых, недаром название городка, где началось это движение, происходит от слова «любовь»...

Первых посланников Ребе отправил в начале 50-х годов в страны Магриба, где тогда у евреев была очень тяжелая жизнь. Их было совсем немного. А сегодня посланники ХАБАД есть почти в ста странах, на всех континентах! Более пяти тысяч раввинов! И каждому поставлена задача: помочь одному человеку, и еще одному, и еще... Кстати, не только евреям — помогать надо каждому, кто оказался в беде. Вне зависимости от происхождения, национальности, цвета кожи. Ведь наше учение говорит, что каждый человек — это целый мир и, если изменить жизнь хотя бы одного человека, в конце концов изменится вся наша планета! К сожалению, большинство подтверждений этой истины мы до сих пор получали, так сказать, со знаком «минус»: появлялся какой-нибудь очередной диктатор, и жизнь становилась все хуже везде, куда он мог дотянуться. Но тем более важно давать примеры «со знаком плюс» — улучшать жизнь людей и тем самым улучшать мир вокруг нас!

В этом, собственно, и была главная задача этого съезда. Мы должны были решить, как каждый из нас может изменить к лучшему мир вокруг него, добавить в него любви и доброты, дать позитивный ответ на новые вызовы.

Понятно, что одним из центральных вопросов для обсуждения стало положение евреев в ряде стран Евросоюза, где в последние годы поднимает голову антисемитизм. И в этом контексте для меня самым интересным было слушать выступления раввинов из европейских общин, которые летом приняли участие в московском Конгрессе раввинов Европы. Практически каждый из них приводил ситуацию в России как пример позитивного решения национальных и религиозных проблем. Они своими глазами увидели, как здесь у нас представители разных религий проявляют не просто взаимную терпимость, но активно сотрудничают, помогая друг другу в решении проблем своих общин.

Они убедились, что жесткая позиция власти по отношению к антисемитизму и агрессивному национализму дает плоды. А главное — политика нулевой терпимости к любым экстремистским проявлениям получает полную поддержку в обществе! Все-таки, наверное, это не случайно, что Любавичи находятся именно в России. Русский человек по самой своей культуре ориентирован на любовь, на доброту, на открытость...

Думаю, что существование таких позитивных примеров во многом и определило позитивный настрой всех участников съезда. Так что в конечном счете все мы привезли оттуда одну главную мысль: если каждый поможет хотя бы одному человеку, в результате весь мир будет более красивым, светлым и добрым. А ведь помочь одному человеку совсем не так трудно, а потом помочь еще одному... и еще одному... и еще...

Автор — главный раввин России