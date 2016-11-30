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Карлсен — Карякин. Тай-брейк. Онлайн-трансляция

Победитель матча за мировую шахматную корону определится в ближайшие часы

Фото: TASS/AP/Mark Lennihan

2016-11-30 23:24:00

Магнус целых шесть минут обдумывал 13-й ход и в итоге разменял пешки в центре.

2016-11-30 23:13:00

Интересное наблюдение. «Первая игра в быстрые шахматы продолжалась дольше, чем последняя в классические».

 

2016-11-30 23:10:00

Началась вторая партия тай-брейка. Карякин снял пиджак и сел на своё кресло, через минуту подошел Карлсен - он наоборот пиджак надел. Карлсен начал итальянскую партию.

 

2016-11-30 22:55:00

Ничья!

 

2016-11-30 22:54:00

Карлсен взял длинную паузу, но у него в запасе более 14 минут

Король Ф7 в исполнении Карлсена

2016-11-30 22:52:00

Напомним регламент тай-брейка: четыре партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются две партии с контролем пяти минут + три секунды на ход, и далее при необходимости еще четыре блиц-матча из двух партий. Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия, в которой белые имеют пять минут, черные – четыре, с добавлением трех секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.

2016-11-30 22:50:00

У Карякина осталось 9 минут, у Карлсена - 17 минут.

Оба разменяли свои ладьи, у Карякина 7 минут, у Карлсена - 17.

Судя по всему, дело идёт к ничьей, и играющий черными Карлсен получит относительное преимущество.

2016-11-30 22:45:00

Тем временем Карякин разменял белопольных слонов на 19-м ходу. Позиция остается сложной.

2016-11-30 22:43:00

Во время матча в Центральном доме шахматиста (Москва, Гоголевский б-р, 14) работает шахматная студия – для всех желающих о происходящем на доске рассказывает гроссмейстер Сергей Шипов и приглашенные эксперты.

 

2016-11-30 22:39:00

Напомним, что призовой фонд матча €1,1 млн. Изначально планировалось, что 60% получит победитель, 40% проигравший. Однако в случае выявления победителя на тай-брейке, пропорция — 55% на 45%.

  2016-11-30 22:35:00

  Первый ход в партии сделал Питер Тиль, основатель PayPal

2016-11-30 22:33:00

Ещё наши герои знамениты тем, что стали самыми молодыми гроссмейстерами в истории шахмат, а Карякин вообще попал в Книгу рекордов Гиннесса — он получил это звание в возрасте 12 лет 211 дней (Магнус примерно в 13,5 лет).

 2016-11-30 22:31:00

Впервые матч на первенство мира играют одногодки. Для сравнения, когда в 2012 году матч в Москве играли Вишванатан Ананд и Борис Гельфанд, то суммарно там было 85 лет, а, например, Михаил Ботвинник в матче-реванше против Михаила Таля, титул возвращал в возрасте 49 лет.

2016-11-30 22:29:00

Итак, чем уникален матч? В первую очередь, своей «молодостью» — суммарный возраст обоих игроков на начало матча – 51 год (Магнусу 26 лет исполняется сегодня).

2016-11-30 22:27:00

Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия, в которой белые имеют пять минут, черные – четыре, с добавлением трех секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.

  2016-11-30 22:25:00

Если счет остается равным, играются две партии с контролем пять минут + три секунды на ход, и далее при необходимости еще четыре блиц-матча из двух партий.

2016-11-30 22:23:00

Что такое тай-брейк? Это четыре партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход.

 

 2016-11-30 22:19:00

 Карякин, по жребию, начал первую партию белыми

 2016-11-30 22:15:00

Гроссмейстеры ранее одержали по одной победе, еще десять партий завершились вничью.

  2016-11-30 22:05:00

Напомним, что 12 партий с классическим контролем времени не выявили победителя.

 2016-11-30 21:58:00

Скоро в Нью-Йорке начнется заключительная часть матча на первенство мира по шахматам между чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом Сергеем Карякиным. Гроссмейстеры сыграют в рапид, блиц и армагеддон.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Карлсен — Карякин. Тай-брейк. Онлайн-трансляция

Карлсен — Карякин. Тай-брейк. Онлайн-трансляцияПобедитель матча за мировую шахматную корону определится в ближайшие часы

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