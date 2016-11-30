Карлсен — Карякин. Тай-брейк. Онлайн-трансляция

Напомним регламент тай-брейка: четыре партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются две партии с контролем пяти минут + три секунды на ход, и далее при необходимости еще четыре блиц-матча из двух партий. Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия, в которой белые имеют пять минут, черные – четыре, с добавлением трех секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.