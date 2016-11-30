Карлсен — Карякин. Тай-брейк. Онлайн-трансляция

Победитель матча за мировую шахматную корону определится в ближайшие часы
Фото: TASS/AP/Mark Lennihan
2016-11-30 23:24:00
Магнус целых шесть минут обдумывал 13-й ход и в итоге разменял пешки в центре.
2016-11-30 23:13:00
Интересное наблюдение. «Первая игра в быстрые шахматы продолжалась дольше, чем последняя в классические».
2016-11-30 23:10:00
Началась вторая партия тай-брейка. Карякин снял пиджак и сел на своё кресло, через минуту подошел Карлсен - он наоборот пиджак надел. Карлсен начал итальянскую партию.
2016-11-30 22:55:00
Ничья!
2016-11-30 22:54:00
Карлсен взял длинную паузу, но у него в запасе более 14 минут
Король Ф7 в исполнении Карлсена
2016-11-30 22:52:00
Напомним регламент тай-брейка: четыре партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются две партии с контролем пяти минут + три секунды на ход, и далее при необходимости еще четыре блиц-матча из двух партий. Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия, в которой белые имеют пять минут, черные – четыре, с добавлением трех секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.
2016-11-30 22:50:00
У Карякина осталось 9 минут, у Карлсена - 17 минут.
Оба разменяли свои ладьи, у Карякина 7 минут, у Карлсена - 17.
Судя по всему, дело идёт к ничьей, и играющий черными Карлсен получит относительное преимущество.
2016-11-30 22:45:00
Тем временем Карякин разменял белопольных слонов на 19-м ходу. Позиция остается сложной.
2016-11-30 22:43:00
Во время матча в Центральном доме шахматиста (Москва, Гоголевский б-р, 14) работает шахматная студия – для всех желающих о происходящем на доске рассказывает гроссмейстер Сергей Шипов и приглашенные эксперты.
2016-11-30 22:39:00
Напомним, что призовой фонд матча €1,1 млн. Изначально планировалось, что 60% получит победитель, 40% проигравший. Однако в случае выявления победителя на тай-брейке, пропорция — 55% на 45%.
2016-11-30 22:35:00
Первый ход в партии сделал Питер Тиль, основатель PayPal
2016-11-30 22:33:00
Ещё наши герои знамениты тем, что стали самыми молодыми гроссмейстерами в истории шахмат, а Карякин вообще попал в Книгу рекордов Гиннесса — он получил это звание в возрасте 12 лет 211 дней (Магнус примерно в 13,5 лет).
2016-11-30 22:31:00
Впервые матч на первенство мира играют одногодки. Для сравнения, когда в 2012 году матч в Москве играли Вишванатан Ананд и Борис Гельфанд, то суммарно там было 85 лет, а, например, Михаил Ботвинник в матче-реванше против Михаила Таля, титул возвращал в возрасте 49 лет.
2016-11-30 22:29:00
Итак, чем уникален матч? В первую очередь, своей «молодостью» — суммарный возраст обоих игроков на начало матча – 51 год (Магнусу 26 лет исполняется сегодня).
2016-11-30 22:27:00
Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия, в которой белые имеют пять минут, черные – четыре, с добавлением трех секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.
2016-11-30 22:25:00
Если счет остается равным, играются две партии с контролем пять минут + три секунды на ход, и далее при необходимости еще четыре блиц-матча из двух партий.
2016-11-30 22:23:00
Что такое тай-брейк? Это четыре партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход.
2016-11-30 22:19:00
Карякин, по жребию, начал первую партию белыми
2016-11-30 22:15:00
Гроссмейстеры ранее одержали по одной победе, еще десять партий завершились вничью.
2016-11-30 22:05:00
Напомним, что 12 партий с классическим контролем времени не выявили победителя.
2016-11-30 21:58:00
Скоро в Нью-Йорке начнется заключительная часть матча на первенство мира по шахматам между чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом Сергеем Карякиным. Гроссмейстеры сыграют в рапид, блиц и армагеддон.