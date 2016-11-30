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Среда,
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Замминистра культуры Пирумов написал заявление об отставке

Об этом сообщили источники ТАСС

Заместитель министра культуры Григорий Пирумов, находящийся под домашним арестом по подозрению в мошенничестве, написал заявление о своем уходе с поста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Пирумов сам написал заявление», — цитирует агентство собеседника.

Ранее сообщалось, что распоряжение об отставке замминистра культуры выйдет в ближайшее время, сообщает «ТВ Центр».

Григорий Пирумов 10 ноября дал признательные показания по делу о хищениях средств в ходе реставрации культурно значимых объектов.

По версии следствия, с 2012 года чиновник стал лидером преступной группы, занимавшейся хищениями госсредств, выделявшихся на реставрацию культурных объектов, в том числе Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и Музея космонавтики в Калуге. 

Под стражу в рамках дела о мошенничестве также заключены глава ФГУП «Центр реставрации» Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, глава компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев, управляющий этой компании Александр Коченов и др.

Все фигуранты дела заключали госконтракты на реставрацию объектов по завышенной стоимости, предоставляя недостоверную информацию.​​​​​​​

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Замминистра культуры Пирумов написал заявление об отставке

Об этом сообщили источники ТАСС

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