Замминистра культуры Пирумов написал заявление об отставке

Заместитель министра культуры Григорий Пирумов, находящийся под домашним арестом по подозрению в мошенничестве, написал заявление о своем уходе с поста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.



«Пирумов сам написал заявление», — цитирует агентство собеседника.



Ранее сообщалось, что распоряжение об отставке замминистра культуры выйдет в ближайшее время, сообщает «ТВ Центр».



Григорий Пирумов 10 ноября дал признательные показания по делу о хищениях средств в ходе реставрации культурно значимых объектов.

