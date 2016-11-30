Замминистра культуры Пирумов написал заявление об отставке

Об этом сообщили источники ТАСС
Заместитель министра культуры Григорий Пирумов, находящийся под домашним арестом по подозрению в мошенничестве, написал заявление о своем уходе с поста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
«Пирумов сам написал заявление», — цитирует агентство собеседника.
Ранее сообщалось, что распоряжение об отставке замминистра культуры выйдет в ближайшее время, сообщает «ТВ Центр».
Григорий Пирумов 10 ноября дал признательные показания по делу о хищениях средств в ходе реставрации культурно значимых объектов.
По версии следствия, с 2012 года чиновник стал лидером преступной группы, занимавшейся хищениями госсредств, выделявшихся на реставрацию культурных объектов, в том числе Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и Музея космонавтики в Калуге.
Под стражу в рамках дела о мошенничестве также заключены глава ФГУП «Центр реставрации» Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, глава компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев, управляющий этой компании Александр Коченов и др.
Все фигуранты дела заключали госконтракты на реставрацию объектов по завышенной стоимости, предоставляя недостоверную информацию.