Разумнее предотвращать, чем лечить

Минздрав и Росстат зафиксировали, что в 2015 году ВИЧ-инфекция стала самым опасным инфекционным заболеванием в России. Первый сообщил о 100 000 новых случаев заражения ВИЧ, а второй - о 15 520 случаях смерти россиян "по причине ВИЧ-инфекции", то есть от СПИДа, что составило 45% "смертей трудоспособного населения от инфекционных болезней" ( туберкулез "забирает" 36 % ).

Всего же, начиная с 1987 г., в нашей стране умерло 233 тыс. ВИЧ-инфицированных. Число россиян, знающих, что у них ВИЧ-инфекция, к сентябрю 2016 г. достигло 854 тыс., а общее число ВИЧ-инфицированных оценивают в 1,3-1,4 миллиона.

По предварительным оценкам, за первые 9 мес. 2016 г. вирусом иммунодефицита человека заразились еще 76 тыс. россиян, из них 51% - при употреблении наркотиков, 1,5% - при гомосексуальных контактах, и 46% - при половых контактах между мужчинами и женщинами.

Последняя цифра указывает на переход ВИЧ из так называемых групп риска в основную массу населения.

Осенью 2015 г., когда угроза массовой эпидемии ВИЧ/СПИД в России стала совершенно явной, Председатель Правительства провел специальное заседание Комиссии по охране здоровья граждан и поручил Минздраву разработать стратегию борьбы с ВИЧ. Эта стратегия была представлена через год. Она основана на концепции экспертов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), которые полагают, что если всем ВИЧ-инфицированным (ну, хотя бы 90%!) дать пожизненное лечение, которое делает их менее заразными, пандемия ВИЧ/СПИД прекратится. Между собой медики называют этот подход "тестируй и лечи". Дело в том, что до того, как назначить пациенту лекарственные препараты, диагноз ВИЧ-инфекции необходимо поставить с помощью тестов, определяющих наличие признаков заражения ВИЧ в крови.

Своей основной задачу Минздрав видит в обследовании максимального количества россиян на наличие ВИЧ-инфекции и обеспечении их лекарственными препаратами. По этой причине основные средства госбюджета, которые планируется потратить на ВИЧ/СПИД в 2017-2019 гг., пойдут на закупку наборов для диагностики и "антиретровирусных " лекарств, постоянный прием которых предотвращает развитие СПИДа и снижает риск распространения ВИЧ.

Сейчас бюджет позволяет лечить 261 тыс. ВИЧ-позитивных россиян, то есть только 30% из числа зарегистрированных. Но надо понимать, что дальнейшее увеличение объемов тестирования (а сейчас в год проводится 30 млн. исследований на ВИЧ), приведет к выявлению новых инфицированных, нуждающихся в лечении. Таким образом, чтобы добиться надлежащего охвата пациентов, необходимо либо увеличить финансирование, либо удешевить стоимость лекарств. На сегодняшний день лечение одного ВИЧ-инфицированного обходится в среднем в 80000 рублей в год. Но поскольку в проекте бюджета РФ дополнительного финансирования на борьбу с ВИЧ не предусмотрено, то Минздрав занялся закупкой дженериков, т.е. копий оригинальных западных препаратов, которые производятся частично в России, но преимущественно - в Индии. Копировать разрешается только препараты, на которые уже не распространяются патентные ограничения. Потому россиян лечат преимущественно устаревшими лекарствами. Они эффективны, но имеют больше таких побочных эффектов, как угнетение кроветворения, поражение печени, почек и т.п., чем более современные западные препараты. Кроме того, новейшие препараты можно применять по одной таблетке в день, а российским пациентам сейчас приходится принимать по 3-5 таблеток по 3 раза в день (до 16 таблеток в день).



Поэтому по качеству лечения от европейских и североамериканских рекомендаций мы пока отстаем на 3-5 лет, и если ничего не изменится, разрыв будет увеличиваться. Минздрав заявляет, что "мы ориентируемся на рекомендации ВОЗ", не добавляя при этом, что они – рекомендации, на которые ориентировались составители стратегии – ориентированы на развивающиеся страны. Еще одной недоработкой предложенной стратегии является отсутствие реальных программ по удержанию пациентов на постоянном лечении. Если они не будут принимать лекарства регулярно, в стране начнут распространяться штаммы ВИЧ, нечувствительные к используемым лекарствам.

И здесь необходимо сделать важное уточнение: ВОЗ рассчитывает победить ВИЧ не узкой стратегией "тестируй и лечи", а более широкой - "лечение как профилактика", которая подразумевает назначение антиретровирусных препаратов неинфицированным ВИЧ лицам, "находящимся в риске заражения": половым партнерам ВИЧ-позитивных лиц, мужчинам - гомосексуалистам, проституткам и наркоманам.

"Тестируй и лечи" предполагает не предупреждение заражения ВИЧ, а воздействие на тех, что уже заражен ВИЧ, что можно назвать профилактикой "второй свежести".

Разумнее не допускать новых случаев заражения, чем их лечить, а для этого надо заниматься интенсивным обучением населения безопасному половому поведению, снижать стоимость презервативов и т.п. Основным резервуаром ВИЧ-инфекции являются наркопотребители, поэтому без программ обмена шприцев и заместительной терапии нам не обойтись, так же как и без специальных программ для "секс- работников" и "мужчин, имеющих секс с мужчинами". И пока необходимость комплексного подхода к решению проблемы ВИЧ/СПИД не будет осознана, односторонние усилия Минздрава будут пропадать втуне.

Автор - руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе соСПИДом