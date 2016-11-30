«Аэрофлот» отменил 60 рейсов в Шереметьево на 1 и 2 декабря

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 60 рейсов на 1 и 2 декабря в аэропорту Шереметьево из-за плохой погоды.

Так, на 1 декабря в аэропорту отменены 46 рейсов и задержаны 16, а на 2 декабря отменили еще 14 авиарейсов, сообщает телеканал «Звезда».

В данный момент авиаперевозчик проводит оповещение пассажиров. Прибывшие на регистрацию пассажиры будут перевезены на последующих рейсах.

Для того чтобы не опаздывать на рейс, в «Аэрофлоте» рекомендовали пользоваться аэроэкспрессом, поскольку на московских дорогах, ведущих к авиаузлу, ожидаются большие заторы.

По данным Гидрометцентра РФ, 1 декабря в столичном регионе ожидается минус 10–12 градусов ночью и минус 3–5 днем, а также снег и гололедица. 2 декабря температура воздуха будет на 2–3 градуса теплее.