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«Аэрофлот» отменил 60 рейсов в Шереметьево на 1 и 2 декабря

Прибывших на регистрацию пассажиров перевезут на последующих рейсах

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 60 рейсов на 1 и 2 декабря в аэропорту Шереметьево из-за плохой погоды.

Так, на 1 декабря в аэропорту отменены 46 рейсов и задержаны 16, а на 2 декабря отменили еще 14 авиарейсов, сообщает телеканал «Звезда».

В данный момент авиаперевозчик проводит оповещение пассажиров. Прибывшие на регистрацию пассажиры будут перевезены на последующих рейсах.

Для того чтобы не опаздывать на рейс, в «Аэрофлоте» рекомендовали пользоваться аэроэкспрессом, поскольку на московских дорогах, ведущих к авиаузлу, ожидаются большие заторы.

По данным Гидрометцентра РФ, 1 декабря в столичном регионе ожидается минус 10–12 градусов ночью и минус 3–5 днем, а также снег и гололедица. 2 декабря температура воздуха будет на 2–3 градуса теплее.  

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

«Аэрофлот» отменил 60 рейсов в Шереметьево на 1 и 2 декабря

Прибывших на регистрацию пассажиров перевезут на последующих рейсах

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