Минпромторг научит россиян есть вне дома

Министерство промышленности и торговли решило стимулировать развитие общепита в России. По мнению ведомства, сейчас обеспеченность населения предприятиями общественного питания слишком низкая — менее одного заведения на тысячу человек, тогда как, например, в Китае, на тысячу жителей приходится минимум шесть кафе или ресторанов. В этой связи Минпромторг готовит стратегию развития отрасли, в которой будут обозначены все проблемы российского общепита и пути их решения. Эксперты называют среди основных сложностей устаревшие регуляторные нормы, дефицит качественных площадей и трудности с получением лицензий на продажу алкоголя.

О том, что в России в следующем году появится стратегия развития отрасли общественного питания, или, как его называют в этом документе, «питания вне дома», «Известиям» рассказали в Минпромторге. Изучив опыт зарубежных стран, чиновники пришли к выводу: в России эта отрасль катастрофически не развита. Так, в Китае на тысячу человек приходится порядка шести предприятий общепита, а в Италии — около пяти. В России же — менее одного. И это «очень печальные показатели», подчеркнули в ведомстве. В перспективе с помощью стратегии этот показатель может быть увеличен до трех заведений на тысячу человек.



Согласно данным Росстата за 2015 год, в России функционируют 74,5 тыс. ресторанов и кафе, 7,6 тыс. баров и 9,5 тыс. столовых.

«Разработка и реализация стратегии положит начало решению ключевых проблем в отрасли», — уверены в ведомстве. Прежде всего речь идет о таких проблемах, как ряд устаревших нормативных требований, сложностей с лицензированием и розничной продажей алкоголя, а также с дефицитом качественных площадей, отметили в Минпромторге. Представители ведомства добавили также, что «для увеличения в разы числа точек общественного питания необходимо упростить требования к открытию и ведению бизнеса, которые фактически не изменялись с советских времен».

Речь в данном случае идет, например, о санитарных правилах, которые действительно уже устарели, что неоднократно обсуждалось участниками рынка.



— На сегодняшний день подобные нормы формальны, а не направлены на соблюдение гигиенических правил, — заметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.



Эксперт напомнил также, что, согласно действующим правилам, на предприятиях должны быть отдельные цеха для приготовления холодных и горячих блюд, что ориентировано исключительно на крупные компании.

В Роспотребнадзоре «Известиям» не предоставили оперативных комментариев, однако ранее сообщалось, что служба создала более современные санитарные правила, которые уже длительное время проходят процедуру согласования.

Игорь Бухаров заметил, что сегодня получить лицензию на продажу алкоголя достаточно сложно и по цене она сопоставима с аналогичной для розничных магазинов.



— Не говоря о том, что в баре могут продаваться слабоалкогольные напитки — например, коктейли. Однако получать право на продажу следует на крепкий алкоголь, так как смешивают коктейли именно из таких напитков, — отметил он, добавив, что сейчас лишь 3% потребления алкоголя в России приходится на общепит, хотя на Западе эта цифра составляет более 50%.



По словам Игоря Бухарова, нуждается в решении и проблема с дефицитом площадей для общепита.



— Располагаться в торговых центрах с жесткой ценовой политикой их владельцев предпринимателям сложно, а на первом этаже жилых домов у общепита постоянно возникают трения с жильцами, — сказал он. Так, основная масса жалоб на общепит — это как раз жалобы на шум в зале ресторана или в системе вентиляции.

Директор направления уличных торговых помещений брокера по торговой недвижимости Knight Frank Виктория Камлюк считает, что в столице наблюдается «недостаток подходящих помещений под рестораны и кафе». Она напоминает, что несколько лет назад были введены новые ограничения, которые осложнили открытие точек общепита в жилых домах. Согласно этим требованиям, например, требуется получить согласие на открытие заведения от всех жителей дома, установить и согласовать специальное оборудование — вытяжку на крышу, плюс к этому нельзя работать позже 23.00.



— При этом самый маржинальный для кафе и ресторана продукт — это кофе, чай и алкоголь. Поэтому вечернее время особенно ценно для бизнеса общепита, — добавила эксперт.



Гендиректор сети лапшичных «Воккер» Антон Красулин считает, что «все барьеры, которые есть в отрасли, связаны либо с административными, либо с коммерческими ресурсами». По его мнению, основная проблема предпринимателей в общепите сегодня — отсутствие вменяемых площадок по вменяемым ценам. Второй барьер — высокие налоги, которые в ближайшей перспективе снижены точно не будут, уточняет Красулин.

Между тем, по данным Knihgt Frank за III квартал 2016 года, предприятия общепита — основной арендатор на пешеходных торговых улицах Москвы. В Минпромторге считают, что вопрос дефицита площадей может быть решен после принятия закона о регулировании нестационарной розницы.

​​​​​​​

