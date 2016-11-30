В Мурманске второй раз за месяц случился блэкаут

В Мурманске второй раз за месяц случился незапланированный блэкаут. В настоящее время электроснабжение в центре города полностью восстановлено.

Как передает ИА «Би-порт», причиной отключения стали неполадки в Мурманской горэлектросети. Предприятие пока не дает официальных комментариев.

По данным ИА FlashNord, отключение электричества произошло в 15.45 мск. Сообщается, что без света осталось и здание регионального правительства. При этом новогодняя иллюминация по-прежнему продолжает работать.

Напомним, ранее в результате аварии на подстанции 8 ноября в Мурманске отключали электроэнергию.