«МегаФон» и МТС займутся телемедициной

Российские операторы связи готовят для своих абонентов медицинские сервисы. «МегаФон» задумался над организацией телефонных консультаций врачей, а МТС хочет предоставить своим абонентам возможность видеосвязи с докторами через интернет. Запустить новые услуги планируют после принятия законопроекта, который легализует телемедицину. Его принятие обещает передел рынка медуслуг, и сотовые компании собираются в нем участвовать.

О том, что МТС и «МегаФон» готовят к запуску телемедицинские сервисы, «Известиям» рассказали несколько источников на рынке медицинских услуг.

— «МегаФон» сейчас активно смотрит несколько новых, перспективных направлений, — говорит официальный представитель «МегаФона» Юлия Дорохина. — Направление медицинских технологий, безусловно, нам также интересно.

О том, какой именно сервис готовит «МегаФон», она не уточнила. По информации источников «Известий», в компании хотят создать телефонный номер, на который смогут звонить абоненты и получать консультации специалистов. Звонок будет платный, но как будет происходить тарификация, неизвестно. Она может быть либо поминутная, либо определенная сумма будет списываться за каждый звонок по итогам общения со специалистом. Эту информацию Дорохина оставила без комментария.

По данным «Известий», в компании МТС планируют создать интернет-сервис, который позволит консультировать врачам пациентов.

— Мы считаем перспективным направление eHealth и сейчас занимаемся разработкой сразу нескольких продуктов и сервисов в этой сфере на базе центра инноваций МТС, — говорит официальный представитель компании МТС Дмитрий Солодовников. — Более подробной информацией будем готовы поделиться по мере запуска соответствующих услуг.

Солодовников рассказал, что при участии МТС в ряде регионов реализованы проекты передачи кардиограмм и другой диагностической информации из карет скорой помощи в больницы.

В компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн») не готовы обозначить конкретные планы по разработке сервисов в области телемедицинских услуг.

— Мы приветствуем применение новейших технологий во всех сферах жизни человека, и особенно в медицине. Пока нет окончательных норм законодательства, сложно комментировать и строить планы по созданию решений для телемедицины, — поясняет Анна Айбашева. — Сегодня в России количество таких проектов минимально, и полноценно назвать решениями телемедицины передачу данных от удаленных средств диагностики (ЭКГ, МРТ и т.д.) для врачей в медицинских центрах нельзя. Мы надеемся, что законодательная инициатива позволит разработчикам систем телемедицины полноценно внедрять новейшие технологии, а качество медицинских услуг для населения значительно повысится, особенно это касается ранней диагностики и контроля за состоянием здоровья больных.

Принятие закона, который легализует телемедицину, может состояться в течение следующих шести месяцев. На форуме «Интернет+Медицина» 24 ноября глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин рассказал, что до конца года правительство РФ внесет в Госдуму закон, легализующий телемедицину. По словам Левина, есть основания рассчитывать, что во время весенней сессии закон будет принят.

Над созданием своих сервисов в области телемедицины задумались крупнейшие российские компании. Например, директор Национального центра информатизации («дочка» «Ростеха») Константин Солодухин рассказал «Известиям», что в структурах госкорпорации сейчас идет разработка гаджетов, которые помогут врачам следить дистанционно за состоянием здоровья пациента.

— Это как профессиональные устройства, которые позволят следить за состоянием здоровья дистанционно, так и те, которые смогут использовать для мониторинга здоровья сами пациенты, — отметил Солодухин.

Над сервисом оказания телемедицинских услуг работают и в «Яндексе». Как писали ранее «Известия», к своему сервису «Яндекс.Здоровье» в компании планируют начать подключать клиники, которые будут связывать пользователя с доктором по видео-конференц-связи.

Руководитель интернет-проектов «Онлайн Доктор» Денис Юдчиц отметил, что появление таких медицинских сервисов от телеком-операторов вполне ожидаемо.

— Абоненты сегодня пользуются множеством услуг с помощью мобильных телефонов,

появление подобных сервисов подчеркнет персонализированный подход сотовых операторов к пользователю, — говорит Юдчиц. — Оба направления, которые выбрали МТС и «МегаФон», имеют свои особенности: интернет актуален для более молодого населения, телефонный сервис — для абонентов зрелого возраста.

Генеральный директор сервиса по контролю здоровья через интернет ONDOC Александр Константинов рассказал, что, согласно их исследованиям, 80% врачей консультируют пациентов по телефону уже сейчас.

— Врачи это делают не потому, что так эффективнее, а потому что телефон — привычный способ связи, — объясняет Константинов. — Практикующие врачи рассказывают, что когда не было мессенджеров и почты, у них раздавалось больше тысячи звонков в месяц от пациентов, которые только хотели уточнить, две или три таблетки им принимать. У интернет-сервисов есть перспектива: мессенджеры уже разгрузили врачей, избавив их от огромного количества звонков. Возможность обратиться к врачу через интернет помогает пациенту не откладывать поход в клинику «на потом» или дожидаться, когда появятся тревожные симптомы, а мгновенно записаться на удаленный прием. Часто нужно только узнать, нормально ли то, что происходит, и мгновенно снять тревогу.