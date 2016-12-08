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Спор «Газпрома» с «Роснефтью» и НОВАТЭКом урегулирует ФАС

Антимонопольное ведомство придерживается позиции газовой монополии в отношении эксперимента по дерегуляции цен на газ в стране

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) не намерена останавливать эксперимент по продаже газа по нерегулируемым ценам, старт которого запланирован в 2017 году, несмотря на обращение «Роснефти» и НОВАТЭКа к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой об его отмене. Ведомство поддержало газового монополиста в этом вопросе и готово урегулировать возникший спор.

Как ранее сообщалось в СМИ, глава «Роснефти» Игорь Сечин и глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон в совместном письме попросили российского премьер-министра отменить эксперимент по либерализации цен на газ, так как, по их мнению, в случае его реализации диспропорция между участниками рынка усилится. Будут созданы условия для «передела» оптового рынка газа в интересах «Газпрома», а для независимых производителей газа сохранятся ограничения по доступу к инфраструктуре и потребителям.

 «Роснефть» поддерживает концепцию формирования конкурентного рынка газа, однако предлагает начать эту реформу с создания равных условий для всех участников по доступу к инфраструктурным мощностям и потребителям. Эксперименты по дерегулированию цен на газ в отдельных регионах в отсутствие равных условий приведут к обратному эффекту  монополизации рынка,  сообщили «Известиям» в «Роснефти».

Зампред правления «Газпрома» Валерий Голубев в разговоре с «Известиями» назвал обращение компаний к премьер-министру «неконструктивным шагом».

Однако заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин рассказал «Известиям», что на самом деле серьезных разногласий между компаниями нет.

 По большому счету позиции всех участников обсуждения где-то на 80% совпадают, хотя и есть некоторые разногласия. Пилотный проект позволит определить механизмы, за счет которых будет происходить дерегулирование цен на внутреннем рынке по всей стране, поэтому мы не можем рисковать и не проводить эксперимент,  сказал он.

При этом Анатолий Голомолзин отметил, что в сложившейся ситуации регулятор поддерживает «Газпром». Он пояснил, что в 2018 году, согласно постановлению правительства, необходимо будет дерегулировать цены на газ по всей стране, что рискованно делать без предварительной апробации технологии.

 Мы контактируем со всеми участниками рынка и готовы урегулировать возникшие недопонимания,  отметил замруководителя ФАС.

Представители НОВАТЭКа отказались от комментариев.

Сейчас, в отличие от независимых производителей, цены на газ «Газпрома» внутри страны регулируются правительством. В начале 2016 года ФАС выступила с инициативой проведения ценового эксперимента, который предусматривает поэтапное дерегулирование цен на газ. Его цель  создание условий для конкуренции на рынке газа и снижение стоимости газа для потребителей. Предполагается, что площадками для реализации проекта станут три региона России: Тюменская область, Ямало-Ненецкий (ЯНАО) и Ханты-Мансийский (ХМАО) автономные округа. Этот эксперимент предполагает, что «Газпром» сможет продавать газ сразу в трех регионах по более низкой цене, чем устанавливает для него ФАС.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что эксперимент в перспективе сможет сбалансировать развитие мощностей по добыче газа в стране.

 Эксперимент выглядит компромиссным вариантом между предложением «Газпрома» разрешить ему конкурировать с независимыми производителями за премиальных потребителей по всей стране за счет возможности предоставлять скидки к регулируемой цене и желанием независимых поставщиков монополизировать это право за собой. Эта инициатива пойдет на пользу потребителям, так как они получат более привлекательные условия поставок. В перспективе это может поддержать восстановление спроса на газ в промышленном секторе и сбалансировать развитие добычных мощностей в стране,  считает Алексей Гривач.

Он отметил, что еще в 2006 году было принято постановление правительства о постепенном переходе от регулирования цен на газ к регулированию тарифов на его транспортировку к 2011 году. Однако правительство регулярно продлевает переходный период.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов сравнил ситуацию на внутреннем рынке газа с рингом, где у «Газпрома» связаны руки.

 Сейчас ситуация на газовом рынке похожа на ринг, где стоят трое борцов, у одного из которых связаны руки. Судья говорит: «Боритесь»! Но каким образом, если «Газпрому» законодательно запрещено снижать цену для покупателя? «Газпром» в течение нескольких лет добивается отмены этой нормы, потому что другим участникам рынка это разрешено. «Газпром» называют монополией, но фактически на внутреннем рынке он уже давно таковой не является,  сказал Александр Фролов, пояснив, что из-за существующей нормы в предполагаемом для эксперимента регионе «Газпром» потерял половину своего рынка: если раньше он поставлял местным потребителям порядка 13 млрд кубометров газа в год, то теперь эта цифра равна 6–7 млрд кубометров.

Александр Фролов отметил также, что сейчас за счет снижения цены НОВАТЭК и «Роснефть» смогли отыграть у «Газпрома» самых крупных потребителей  заводы и производственные комбинаты, которые выбирают большой объем газа и платят своевременно. «Газпром» же должен поставлять газ населению, которое платит неравномерно.

 Все, кроме «Газпрома», бегут от снабжения населения. В таких условиях местная «дочка» «Газпрома»  «Газпром межрегионгаз Север»  сумела оптимизировать свою работу и сейчас довольно эффективно газифицирует население. Если у нее появится возможность ко всему прочему использовать ценовой инструмент, конечно, она сможет привлечь и крупных потребителей,  сказал эксперт.

С другой стороны, гендиректор компании «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев отмечает, что «Газпром» постоянно претендует на исключительное положение на рынке. «Причем эта исключительность должна ему во всех случаях давать преимущество по получению прибыли»,  считает эксперт.

 Чтобы российские потребители на внутреннем рынке были полностью обеспечены газом, необходимо поставить всех производителей и поставщиков в равные условия. Необходимо также предоставить возможность выхода на внешние рынки другим компаниям. В этой ситуации наш бюджет получит гораздо больше денег,  резюмировал Рустам Танкаев.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Спор «Газпрома» с «Роснефтью» и НОВАТЭКом урегулирует ФАС

Спор «Газпрома» с «Роснефтью» и НОВАТЭКом урегулирует ФАСАнтимонопольное ведомство придерживается позиции газовой монополии в отношении эксперимента по дерегуляции цен на газ в стране

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