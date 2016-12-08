Спор «Газпрома» с «Роснефтью» и НОВАТЭКом урегулирует ФАС

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) не намерена останавливать эксперимент по продаже газа по нерегулируемым ценам, старт которого запланирован в 2017 году, несмотря на обращение «Роснефти» и НОВАТЭКа к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой об его отмене. Ведомство поддержало газового монополиста в этом вопросе и готово урегулировать возникший спор.

Как ранее сообщалось в СМИ, глава «Роснефти» Игорь Сечин и глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон в совместном письме попросили российского премьер-министра отменить эксперимент по либерализации цен на газ, так как, по их мнению, в случае его реализации диспропорция между участниками рынка усилится. Будут созданы условия для «передела» оптового рынка газа в интересах «Газпрома», а для независимых производителей газа сохранятся ограничения по доступу к инфраструктуре и потребителям.

— «Роснефть» поддерживает концепцию формирования конкурентного рынка газа, однако предлагает начать эту реформу с создания равных условий для всех участников по доступу к инфраструктурным мощностям и потребителям. Эксперименты по дерегулированию цен на газ в отдельных регионах в отсутствие равных условий приведут к обратному эффекту — монополизации рынка, — сообщили «Известиям» в «Роснефти».

Зампред правления «Газпрома» Валерий Голубев в разговоре с «Известиями» назвал обращение компаний к премьер-министру «неконструктивным шагом».



Однако заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин рассказал «Известиям», что на самом деле серьезных разногласий между компаниями нет.



— По большому счету позиции всех участников обсуждения где-то на 80% совпадают, хотя и есть некоторые разногласия. Пилотный проект позволит определить механизмы, за счет которых будет происходить дерегулирование цен на внутреннем рынке по всей стране, поэтому мы не можем рисковать и не проводить эксперимент, — сказал он.



При этом Анатолий Голомолзин отметил, что в сложившейся ситуации регулятор поддерживает «Газпром». Он пояснил, что в 2018 году, согласно постановлению правительства, необходимо будет дерегулировать цены на газ по всей стране, что рискованно делать без предварительной апробации технологии.



— Мы контактируем со всеми участниками рынка и готовы урегулировать возникшие недопонимания, — отметил замруководителя ФАС.

Представители НОВАТЭКа отказались от комментариев.

Сейчас, в отличие от независимых производителей, цены на газ «Газпрома» внутри страны регулируются правительством. В начале 2016 года ФАС выступила с инициативой проведения ценового эксперимента, который предусматривает поэтапное дерегулирование цен на газ. Его цель — создание условий для конкуренции на рынке газа и снижение стоимости газа для потребителей. Предполагается, что площадками для реализации проекта станут три региона России: Тюменская область, Ямало-Ненецкий (ЯНАО) и Ханты-Мансийский (ХМАО) автономные округа. Этот эксперимент предполагает, что «Газпром» сможет продавать газ сразу в трех регионах по более низкой цене, чем устанавливает для него ФАС.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что эксперимент в перспективе сможет сбалансировать развитие мощностей по добыче газа в стране.

— Эксперимент выглядит компромиссным вариантом между предложением «Газпрома» разрешить ему конкурировать с независимыми производителями за премиальных потребителей по всей стране за счет возможности предоставлять скидки к регулируемой цене и желанием независимых поставщиков монополизировать это право за собой. Эта инициатива пойдет на пользу потребителям, так как они получат более привлекательные условия поставок. В перспективе это может поддержать восстановление спроса на газ в промышленном секторе и сбалансировать развитие добычных мощностей в стране, — считает Алексей Гривач.

Он отметил, что еще в 2006 году было принято постановление правительства о постепенном переходе от регулирования цен на газ к регулированию тарифов на его транспортировку к 2011 году. Однако правительство регулярно продлевает переходный период.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов сравнил ситуацию на внутреннем рынке газа с рингом, где у «Газпрома» связаны руки.

— Сейчас ситуация на газовом рынке похожа на ринг, где стоят трое борцов, у одного из которых связаны руки. Судья говорит: «Боритесь»! Но каким образом, если «Газпрому» законодательно запрещено снижать цену для покупателя? «Газпром» в течение нескольких лет добивается отмены этой нормы, потому что другим участникам рынка это разрешено. «Газпром» называют монополией, но фактически на внутреннем рынке он уже давно таковой не является, — сказал Александр Фролов, пояснив, что из-за существующей нормы в предполагаемом для эксперимента регионе «Газпром» потерял половину своего рынка: если раньше он поставлял местным потребителям порядка 13 млрд кубометров газа в год, то теперь эта цифра равна 6–7 млрд кубометров.

Александр Фролов отметил также, что сейчас за счет снижения цены НОВАТЭК и «Роснефть» смогли отыграть у «Газпрома» самых крупных потребителей — заводы и производственные комбинаты, которые выбирают большой объем газа и платят своевременно. «Газпром» же должен поставлять газ населению, которое платит неравномерно.

— Все, кроме «Газпрома», бегут от снабжения населения. В таких условиях местная «дочка» «Газпрома» — «Газпром межрегионгаз Север» — сумела оптимизировать свою работу и сейчас довольно эффективно газифицирует население. Если у нее появится возможность ко всему прочему использовать ценовой инструмент, конечно, она сможет привлечь и крупных потребителей, — сказал эксперт.

С другой стороны, гендиректор компании «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев отмечает, что «Газпром» постоянно претендует на исключительное положение на рынке. «Причем эта исключительность должна ему во всех случаях давать преимущество по получению прибыли», — считает эксперт.

