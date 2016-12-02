Страны ЕС готовятся к прыжку вправо

Страх перед глобализацией — главная причина того, почему граждане стран Евросоюза всё больше симпатизируют повестке популистских партий правого толка. Это показало исследование немецкого центра Bertelsmann Foundation. При этом самый большой сдвиг вправо произошел в Австрии и Франции. Следующие в рейтинге — Италия, Голландия и Германия. В Австрии 4 декабря состоятся президентские выборы, на которых большие шансы одержать победу имеет кандидат от правой Партии свободы Норберт Хофер, в Италии тогда же пройдет референдум по конституционной реформе, провал которого может привести к отставке премьер-министра Маттео Ренци и усилению позиций правого «Движения пяти звезд».

По данным исследования Bertelsmann Foundation, 55% австрийцев видят в глобализации угрозу, что заставляет их отворачиваться от мейнстримных партий. Этот фактор дает дополнительные преимущества Норберту Хоферу в преддверии воскресного голосования. Во Франции глобализации опасается 54% населения, чем не против воспользоваться «Национальный фронт» во главе с Марин Ле Пен. Кроме того, Франсуа Фийон, победивший на праймериз партии республиканцев, фактически уже записался в главные фавориты президентских выборов 2017 года, что лишний раз подтверждает: в Европе правые и консерваторы набирают очки.

По мнению Герта Вилдерса, лидера Партии свободы Нидерландов, где в марте 2017 года также пройдут выборы в нижнюю палату парламента, интеграционная политика ЕС привела к миграционному кризису и обострению проблемы безопасности. Дальнейшее усиление интеграции приведет к возникновению нового витка трудностей, который и порождает политика Брюсселя.

— Элита не желает признавать этот факт. Поэтому такие ее представители, как, например, Марио Драги (председатель ЕЦБ. — «Известия»), называют политиков со здравым смыслом популистами. Хотя лучше бы он спросил себя, почему «популисты» набирают популярность. Я объясню: потому что люди устали от элит Евросоюза. Нам не нужна дальнейшая интеграция, мы хотим, чтобы наша страна снова принадлежала нам. Мы не хотим больше, чтобы наше государство управлялось из Брюсселя. Для этого необходимо закрыть границы. Европейская политическая интеграция стала катастрофой, которая распахивает двери перед массовой миграцией, подрывает национальный суверенитет, забирает наши налоги. Моя партия предлагает последовать примеру Великобритании. Мы хотим освободить себя от ЕС, — подчеркнул в беседе с «Известиями» Герт Вилдерс.

По его словам, настоящий подъем правых сил еще впереди, поскольку многим становится очевидно: политика нынешних элит в странах ЕС привела к большому кризису, из которого необходимо выходить как можно быстрее.

— Запад сейчас находится в разгаре «патриотической весны». То, что происходило с правыми силами до сих пор, лишь начало. 2016 год был годом Brexit и Дональда Трампа. 2017-й станет годом «демократических революций» в Нидерландах, Франции и Германии. В этих странах люди хотят вернуть контроль над своим государством, суверенитетом, границами, деньгами и будущим, — отметил политик.

С поворотом вправо может столкнуться в скором времени и Италия. Там 4 декабря состоится референдум по конституционной реформе, предполагающей передачу значительной части полномочий от парламента правительству. По последним опросам, инициатива премьера Ренци, скорее всего, будет отвергнута, что почти наверняка будет означать его отставку. Желание занять освободившуюся нишу уже изъявили в «Движении пяти звезд». Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и «Лигу Севера», которая тоже постепенно набирает популярность.

— По вопросам миграции и безопасности интересы европейских граждан не равны интересами ЕС и крупных банков. Евросоюз проводит безумную политику приема всех мигрантов, а не только тех, кто имеет право на предоставление убежища. Беженцы, конечно, должны быть поддержаны, но не все мигранты, — объяснил «Известиям» причины подъема правых сил в Европе лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини. — О какой дальнейшей интеграции можно говорить? Мы должны изменить ЕС, поменяв состав правительств в наших странах. Кроме того, я хочу особо отметить, что еще одна причина недовольства Евросоюзом заключается в его намерении продолжать санкционную политику против России. Уверяю вас, как только мы пройдем в правительство, Италия моментально отменит абсурдные антироссийские санкции.

Маттео Сальвини считает, что сейчас не совсем правильно делить партии исключительно на правые и левые, поскольку существует два иных — более крупных — лагеря. Один из них приветствует мигрантов, не защищает традиционные семейные ценности, поддерживает нетрадиционные браки, не знает, как бороться с безработицей, и проводит разрушительную внешнюю политику.

— С другой стороны, есть политическая сила, выступающая за идентичность, защиту традиций, суверенитет и семью. Мы думаем не только об интересах крупных банкиров и властных кругов. Даже в США поменялись политические настроения, а глобалистски настроенные элиты потерпели поражение на выборах в ноябре. Теперь настало время изменить ситуацию в Европе, — добавил Маттео Сальвини.

Правые набирают силу и в Германии. Там действующие элиты по-прежнему могут рассчитывать на поддержку большой части населения. Но процесс правого поворота уже начался, и главное тому подтверждение — взлет партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая, по предварительным оценкам, наберет на предстоящих выборах в бундестаг в 2017 году не менее 15% голосов. И если динамика роста популярности АдГ останется прежней, то в скором времени ФРГ может начать двигаться вправо с большей скоростью.

— Посмотрим на итоги правления канцлера Ангелы Меркель: использование возобновляемых источников энергии привело к резкому росту цен на электроэнергию, помощь в ответ на кризис в еврозоне вошла в противоречие с основополагающими принципами ЕС, оскорбления в адрес Дональда Трампа могут вызвать напряженность в отношениях с новым президентом США, и, наконец, нельзя не отметить антагонизм в отношении России. Меркель — воплощение всего того, против чего выступает АдГ. Мы хотим, чтобы она немедленно ушла. Проблема превращения ЕС в централизованное федеративное государство не решается. И сейчас нам надо думать, как добиться восстановления национального суверенитета, — рассказала «Известиям» европарламентарий от АдГ Беатрикс фон Шторх.