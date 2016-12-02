СДПГ не поддержит Меркель

Осенью 2017 года в Германии пройдут парламентские выборы. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее официально подтвердила намерение вновь выдвинуть свою кандидатуру на самый значимый пост в стране от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом она сообщила на пресс-конференции в Берлине в конце ноября.

В случае победы для Ангелы Меркель это может стать уже четвертым сроком на посту канцлера ФРГ. Впервые Меркель пришла к власти в 2005-м в качестве лидера немецких консерваторов, однако за годы нахождения у руля страны стала постепенно менять свои политические взгляды. И к концу третьего срока ее уже стали называть последней надеждой европейского либерализма.

Однако далеко не все парламентарии довольны курсом, проводимым нынешним канцлером, недовольные есть даже среди ее сторонников и членов Большой коалиции. Как рассказали «Известиям» в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в январе 2017 года будет официально объявлен кандидат, которого выдвинет партия в противовес первой в ФРГ женщине-канцлеру. Претендентами на высший пост в стране от социал-демократов стали вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль, мэр Гамбурга Олаф Шольц и председатель Европарламента Мартин Шульц.

Депутат от СДПГ, член комитета Европарламента по международным вопросам Кнут Флекенштейн в разговоре с «Известиями» поделился мнением о предстоящих выборах в Германии, оценил шансы Ангелы Меркель вновь занять пост канцлера и заявил о необходимости евроинтеграции.

— В контексте предстоящих выборов есть ли в бундестаге какое-то противостояние Ангеле Меркель?

— Противодействие есть внутри самого Христианско-демократического союза Германии (ХДС) — партии, где Меркель является лидером. Причиной тому являются различные позиции членов союза по решению проблемы миграционного кризиса, а также интеграции беженцев. Многие ее соратники недовольны тем, как она решает эту проблему.

— Может ли так случиться, что Социал-демократическая партия Германии, в которой вы состоите, поддержит кандидатуру Ангелы Меркель на должность канцлера ФРГ?

— Нет. Поскольку на каждые выборы в законодательный орган СДПГ выдвигает собственного кандидата на пост канцлера. В январе 2017 года наша партия официально объявит его имя.

— Как вы оцениваете шансы проведения успешной предвыборной кампании Ангелой Меркель?

— Если посмотреть на результаты последних опросов, можно заключить, что ХДС/ХСС на сегодняшний день имеет шансы получить наибольшее число голосов в бундестаге, однако Христианско-демократическому союзу придется сформировать коалиционное правительство. Партия СДПГ, членом которой я являюсь, согласно проведенным опросам, идет второй в предвыборной гонке.

— Как СДПГ относится к заявлению президента ФРГ Йоахима Гаука относительно того, что существует необходимость остановить евроинтеграцию?

— Президент Гаук предложил сделать перерыв, прежде чем выдвигать какие-либо новые инициативы, направленные на укрепление европейской интеграции. Таким образом, сейчас есть определенный отрезок времени, чтобы адаптироваться к сложившейся ситуации. Я хорошо понимаю старания Йоахима Гаука и его стремление учитывать обеспокоенность граждан. Вместе с тем, на мой взгляд, евроинтеграция должна и будет продолжаться, поскольку насущные политические, экономические и социальные проблемы более эффективно могут быть решены уже на европейском уровне.