Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
2 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

СДПГ не поддержит Меркель

Депутат Европарламента Кнут Флекенштейн — о шансах канцлера ФРГ вновь занять этот пост и евроинтеграции

Фото: официальная страница Кнута Флекенштайна в Facebook

Осенью 2017 года в Германии пройдут парламентские выборы. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее официально подтвердила намерение вновь выдвинуть свою кандидатуру на самый значимый пост в стране от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом она сообщила на пресс-конференции в Берлине в конце ноября.

В случае победы для Ангелы Меркель это может стать уже четвертым сроком на посту канцлера ФРГ. Впервые Меркель пришла к власти в 2005-м в качестве лидера немецких консерваторов, однако за годы нахождения у руля страны стала постепенно менять свои политические взгляды. И к концу третьего срока ее уже стали называть последней надеждой европейского либерализма.

Однако далеко не все парламентарии довольны курсом, проводимым нынешним канцлером, недовольные есть даже среди ее сторонников и членов Большой коалиции. Как рассказали «Известиям» в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в январе 2017 года будет официально объявлен кандидат, которого выдвинет партия в противовес первой в ФРГ женщине-канцлеру. Претендентами на высший пост в стране от социал-демократов стали вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль, мэр Гамбурга Олаф Шольц и председатель Европарламента Мартин Шульц.

Депутат от СДПГ, член комитета Европарламента по международным вопросам Кнут Флекенштейн в разговоре с «Известиями» поделился мнением о предстоящих выборах в Германии, оценил шансы Ангелы Меркель вновь занять пост канцлера и заявил о необходимости евроинтеграции.

— В контексте предстоящих выборов есть ли в бундестаге какое-то противостояние Ангеле Меркель?

— Противодействие есть внутри самого Христианско-демократического союза Германии (ХДС) — партии, где Меркель является лидером. Причиной тому являются различные позиции членов союза по решению проблемы миграционного кризиса, а также интеграции беженцев. Многие ее соратники недовольны тем, как она решает эту проблему.

— Может ли так случиться, что Социал-демократическая партия Германии, в которой вы состоите, поддержит кандидатуру Ангелы Меркель на должность канцлера ФРГ?

— Нет. Поскольку на каждые выборы в законодательный орган СДПГ выдвигает собственного кандидата на пост канцлера. В январе 2017 года наша партия официально объявит его имя.

— Как вы оцениваете шансы проведения успешной предвыборной кампании Ангелой Меркель?

— Если посмотреть на результаты последних опросов, можно заключить, что ХДС/ХСС на сегодняшний день имеет шансы получить наибольшее число голосов в бундестаге, однако Христианско-демократическому союзу придется сформировать коалиционное правительство. Партия СДПГ, членом которой я являюсь, согласно проведенным опросам, идет второй в предвыборной гонке.

— Как СДПГ относится к заявлению президента ФРГ Йоахима Гаука относительно того, что существует необходимость остановить евроинтеграцию?

— Президент Гаук предложил сделать перерыв, прежде чем выдвигать какие-либо новые инициативы, направленные на укрепление европейской интеграции. Таким образом, сейчас есть определенный отрезок времени, чтобы адаптироваться к сложившейся ситуации. Я хорошо понимаю старания Йоахима Гаука и его стремление учитывать обеспокоенность граждан. Вместе с тем, на мой взгляд, евроинтеграция должна и будет продолжаться, поскольку насущные политические, экономические и социальные проблемы более эффективно могут быть решены уже на европейском уровне.

Известия // пятница, 2 декабря 2016 года

СДПГ не поддержит Меркель

СДПГ не поддержит МеркельДепутат Европарламента Кнут Флекенштейн — о шансах канцлера ФРГ вновь занять этот пост и евроинтеграции

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения

Мнение

Диана Гурцкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Политолог

Алексей Мартынов

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Ольга Ускова

предприниматель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке