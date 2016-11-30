Трассу до карело-финской границы передадут в федеральную собственность

Участок трассы А-121 «Сортавала» до многостороннего автомобильного пункта пропуска «Вяртсиля» передадут в федеральную собственность. Его протяженность составляет 54 км.



В настоящее время автодорога до «Вяртсиля» находится в разбитом состоянии. При передаче участка в федеральную собственность будут выделены деньги на его ремонт.



Как передает ИА «Карелinform», реализацию дорожно-транспортных проектов обсудили во время встречи секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, министра транспорта Максима Соколова и главы Карелии Александра Худилайнена.



Сообщается, что Карелии также выделили из федерального бюджета 600 млн рублей на строительство Гоголевского путепровода в Петрозаводске.

