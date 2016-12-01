Часовых на вышках заменят тепловизоры

Министерство обороны получит в 2017 году новейшую высокоподвижную охранную систему российской разработки, которая позволит осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью при любых погодных условиях и с привлечением минимального количества бойцов. По мнению экспертов, появление таких систем в войсках позволит надежно защитить военные объекты от проникновения злоумышленников и диверсантов, не подвергая опасности жизнь солдат.

Новейший комплекс «Страж», созданный компанией «Старт-7», представляет собой набор быстровозводимых наблюдательных мачт, высота которых варьируется от 8 до 16 м в зависимости от рельефа местности. Такие мачты оснащаются тепловизорами и видеокамерами высокого разрешения, которые устанавливаются на поворотном устройстве, что позволяет оператору комплекса 24 часа в сутки осуществлять круговой обзор местности. «Страж» позволит обнаружить человека, проникшего в запретную зону, на расстоянии до 4 км, а с расстояния до 6 км обнаружит боевую машину.

— В настоящее время работы над изделием закончены, его заводские испытания подходят к концу, — рассказал «Известиям» представитель компании «Старт-7» Сергей Верстаков. — Уже в следующем году комплекс начнет поставляться Министерству обороны, а также ряду силовых структур.

В комплекс могут входить до 16 тепловизионных вышек, связанных по оптоволоконному кабелю или радиоканалу с пунктом управления, который может находиться на расстоянии до 30 км. Изображение, получаемое с камер и тепловизоров каждого наблюдательного поста, выводится на монитор в пункте управления, а также непрерывно сохраняется на жесткий диск.

Оператор комплекса «Страж» может задать для каждой из тепловизионных вышек свой порядок осмотра местности в автоматическом режиме, уделив повышенное внимание участкам, уязвимым для проникновения. В случае обнаружения нарушителей оператор может взять управление камерами под ручной контроль.

Для защиты от вандалов и диверсантов каждая из наблюдательных мачт комплекса оснащается собственной системой безопасности — ограждением с колючей проволокой и сигнализационной сеткой. Каждая из вышек имеет дополнительную камеру ближнего действия, которая включается после срабатывания сигнализации на одном из участков ограждения, поворачивается в его сторону и передает изображение оператору.

В зависимости от участка местности, на котором расположена наблюдательная мачта, она может получать электропитание как по кабелю непосредственно от пункта управления, так и работать от собственного комплекса электрических батарей.

— В последние полтора десятилетия быстровозводимые вышки, позволяющие наблюдать за местностью с помощью видеокамеры или тепловизоров, активно используются в армиях стран НАТО, — рассказывает «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин. — Как правило, они применяются для охраны полевых лагерей, а также являются частью охранной системы государственных границ. Среди таких комплексов можно вспомнить британские наблюдательные мачты Selex Galileo Observer 250 или американские обзорные вышки Cerberus.

Как отметил эксперт, по сравнению с обычными караульными вышками быстровозводимые пункты видеонаблюдения имеют множество преимуществ: они снижают нагрузку на личный состав караульных подразделений, позволяя нескольким бойцам посменно следить сразу за множеством участков, и при этом в отличие от часовых на вышке не являются легкой мишенью для снайперов.