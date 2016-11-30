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Нападающий «Реала» Гарет Бэйл пропустит три месяца после операции

Футболист вернется к матчам в конце февраля и начале марта

Гарет Бэйл, нападающий «Реала», после операции на лодыжке пропустит три месяца, которые уйдут на его восстановление после операции. Известно, что это время Бэйл проведет в Кардиффе.

Футболист сможет вернуться к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов только в конце февраля и начале марта.

Ранее сообщалось, что полузащитник успешно перенес операцию на голеностопе. На прошлой неделе медицинский штаб мадридцев установил, что у игрока повреждение малоберцового сухожилия правого голеностопа. Оперировали Бэйла в Лондоне.

В этом сезоне он сыграл в 15 матчах, забив 7 мячей и сделав 4 голевые передачи, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл пропустит три месяца после операции

Футболист вернется к матчам в конце февраля и начале марта

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