Нападающий «Реала» Гарет Бэйл пропустит три месяца после операции

Гарет Бэйл, нападающий «Реала», после операции на лодыжке пропустит три месяца, которые уйдут на его восстановление после операции. Известно, что это время Бэйл проведет в Кардиффе.

Футболист сможет вернуться к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов только в конце февраля и начале марта.

Ранее сообщалось, что полузащитник успешно перенес операцию на голеностопе. На прошлой неделе медицинский штаб мадридцев установил, что у игрока повреждение малоберцового сухожилия правого голеностопа. Оперировали Бэйла в Лондоне.

В этом сезоне он сыграл в 15 матчах, забив 7 мячей и сделав 4 голевые передачи, сообщает «Спорт-Экспресс».

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