Покидая спецприемник, Багдасарян показала журналистам неприличный жест

Участница скандальных гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян вышла на свободу после отбытия 24 суток административного ареста.

Как сообщает телеканал «360», покидая спецприемник, девушка показала неприличный жест в сторону журналистов. Как отмечается, за Багдасарян приехал личный водитель на Mercedes.



После освобождения Багдасарян, получившая 595 часов обязательных работ, будет работать дворником в московском районе Сокол.

По словам судебного пристава Савеловского отдела, девушке вручены процессуальные документы, по которым она в положенные сроки должна приступить к работе. Если она этого не сделает, ее ждет новое судебное разбирательство.



Напомним, москвичку приговорили к исправительным работам за нарушение правил дорожного движения и многочисленные неоплаченные штрафы.

Багдасapян была задержана на Ленинском проспекте в Москве. Сотрудники ДПС выписали ей административный штраф за неправильно припаркованный автомобиль, но в ходе проверки документов обнаружили, что за ней числится около 16 нeоплaченных штрафов.

Позже в отношении девушки в суд поступил в общей сложности 51 материал, касающийся нарушений ПДД.