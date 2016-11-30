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Покидая спецприемник, Багдасарян показала журналистам неприличный жест

Девушка отбыла 24-суточный административный арест

Фото: АГН «Москва»/Кирилл Зыков

Участница скандальных гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян вышла на свободу после отбытия 24 суток административного ареста.

Как сообщает телеканал «360», покидая спецприемник, девушка показала неприличный жест в сторону журналистов. Как отмечается, за Багдасарян приехал личный водитель на Mercedes. 

После освобождения Багдасарян, получившая 595 часов обязательных работ, будет работать дворником в московском районе Сокол.

По словам судебного пристава Савеловского отдела, девушке вручены процессуальные документы, по которым она в положенные сроки должна приступить к работе. Если она этого не сделает, ее ждет новое судебное разбирательство.

Напомним, москвичку приговорили к исправительным работам за нарушение правил дорожного движения и многочисленные неоплаченные штрафы.

Багдасapян была задержана на Ленинском проспекте в Москве. Сотрудники ДПС выписали ей административный штраф за неправильно припаркованный автомобиль, но в ходе проверки документов обнаружили, что за ней числится около 16 нeоплaченных штрафов.

Позже в отношении девушки в суд поступил в общей сложности 51 материал, касающийся нарушений ПДД.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Покидая спецприемник, Багдасарян показала журналистам неприличный жест

Покидая спецприемник, Багдасарян показала журналистам неприличный жестДевушка отбыла 24-суточный административный арест

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