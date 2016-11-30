Покидая спецприемник, Багдасарян показала журналистам неприличный жест

Девушка отбыла 24-суточный административный арест
Фото: АГН «Москва»/Кирилл Зыков
Участница скандальных гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян вышла на свободу после отбытия 24 суток административного ареста.
Как сообщает телеканал «360», покидая спецприемник, девушка показала неприличный жест в сторону журналистов. Как отмечается, за Багдасарян приехал личный водитель на Mercedes.
После освобождения Багдасарян, получившая 595 часов обязательных работ, будет работать дворником в московском районе Сокол.
По словам судебного пристава Савеловского отдела, девушке вручены процессуальные документы, по которым она в положенные сроки должна приступить к работе. Если она этого не сделает, ее ждет новое судебное разбирательство.
Напомним, москвичку приговорили к исправительным работам за нарушение правил дорожного движения и многочисленные неоплаченные штрафы.
Багдасapян была задержана на Ленинском проспекте в Москве. Сотрудники ДПС выписали ей административный штраф за неправильно припаркованный автомобиль, но в ходе проверки документов обнаружили, что за ней числится около 16 нeоплaченных штрафов.
Позже в отношении девушки в суд поступил в общей сложности 51 материал, касающийся нарушений ПДД.