«Яндекс» запускает корпоративный мессенджер

«Яндекс» готовит к запуску корпоративный мессенджер «Ямб», а под него и целую инфраструктуру для общения внутри компании — проект «Яндекс.Коннект». Эксперты считают, что у компании на рынке решений для бизнеса есть шанс, поскольку у нее есть внушительная лояльная аудитория и другие продукты, позволяющие продвигать мессенджер. Емкость российского рынка корпоративного мессенджинга оценивается в полмиллиарда рублей в год.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с планами «Яндекса», компания готовит к запуску мессенджер «Ямб» для общения с коллегами с мобильного телефона. Он станет частью проекта для корпоративного общения «Яндекс.Коннект».

«Коннект» — это веб-сайт и десктопное приложение (отдельно загружаемая на компьютер программа), напоминающее популярное американское приложение для корпоративного общения Slack. «Коннект» позволит разделить общение внутри компании по отделам или темам, даст возможность переписываться и делиться файлами.

Разница между «Коннектом» и Slack в том, что американское приложение, будучи «независимым» проектом, интегрируется с более чем 100 сервисами (например, хранилище, документы и видеозвонки Google, облачный сервис Dropbox, сервис e-mail-рассылок MailChimp, хостинг проектов GitHub и многие другие). «Яндекс» же, имея множество собственных проектов, с ними и будет интегрировать «Коннект»: «Почта», облачное хранилище «Диск», «Календарь» и «Контакты», принадлежащие компании, будут доступны для совместного использования.

Мобильное приложение «Ямб» — это мессенджер для смартфонов на базе iOS и Android. В описании на скриншотах (имеются в распоряжении «Известий») сказано, что это закрытый чат для рабочего общения внутри компании. Оно является частью «Яндекс.Коннекта», интегрируется с его адресной книгой и не работает отдельно от сервиса (чтобы зарегистрироваться в приложении, необходимо иметь учетную запись в «Коннекте»). В адресной книге у коллег кроме стандартного ФИО, номера телефона и адреса почты появятся «отдел» и «дополнительная информация». В целом приложение похоже на стандартный мессенджер.

Владелец OMMG Technology Сергей Кравцов считает, что у «Яндекса» есть шанс закрепиться на рынке корпоративных мессенджеров.

— Последний десяток лет мы наблюдаем безумный рост и проникновение мессенджеров в нашу жизнь, каждый день создаются десятки, а то и сотни компаний, но обособленно от всех стоят корпоративные продукты, на которые в последнее время делают самые большие ставки, поскольку это обычно платные продукты, — комментирует Сергей Кравцов. — На фоне активности создателей продуктов для корпоративного рынка желание «Яндекса» успеть откусить хоть кусочек выглядит логичным и перспективным, главное, чтобы проект не превратился в очередной клон обычного телефонного мессенджера. «Яндекс» — один из ярких mail-сервисов с лояльными пользователями, в том числе корпоративными, сейчас компания активно занята созданием продуктов для медицины, что также может сыграть им на руку.

Когда именно будут запущены сервисы, неизвестно. 23 ноября этого года «Яндекс» на своем официальном сайте обновил лицензионное соглашение об использовании своих программ, добавив в него «Яндекс.Коннект».

Выход корпораций на рынок решений для бизнеса — один из трендов уходящего года. Например, Mail.ru Group готовит к запуску корпоративное облачное решение. А Facebook в октябре этого года анонсировала мессенджер для корпоративного общения Workplace. Недавно правительство Сингапура объявило о переходе всех 143 тыс. чиновников на общение в обособленной соцсети Facebook Workplace.

Российские компании сейчас активно участвуют в гонке госмессенджеров. Институт развития интернета (ИРИ) 25 ноября опубликовал список приложений, которые претендуют на статус государственного мессенджера и апробируются в «Почте России», МЧС, Службе судебных приставов и восьми субъектах России. Свои разработки представили Mail.ru Group, «МегаФон», МТС, ГК «Ростех», ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами президента и др.

Директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин считает, что у западных сервисов мало шансов на российском рынке, поскольку требования у наших пользователей выше. Он уверен, что у «Яндекса» в конечном счете будет больше возможностей и шире аудитория, чем у сервиса Slack, который у нас не прижился, так как был направлен на технологически продвинутую аудиторию.

— В подобных сервисах заинтересованы не только госорганы, а все организации, которые дорожат своей репутацией, следят за безопасностью своих данных и требуют персонализированного подхода, это могут быть и госкомпании, и коммерческие организации, спрос у которых гораздо выше, — говорит Арсений Щельцин. — Рынок оперативной коммуникации отчасти сопоставим с системами электронного документооборота — это около полумиллиарда рублей в год. Но учитывая, что это более мобильное решение, спрос и размер рынка могут быть в разы больше. Интеграция с собственными популярными сервисами «Яндекса» сыграет сервису на пользу: электронная почта, речевые технологии, телефония, диск, машинное обучение, переводчики.

В «Яндексе» подтвердили разработку новых продуктов «Коннект» и «Ямб».