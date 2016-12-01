Прагматичный либерал

Президент подписал указ о назначении министром экономического развития Российской Федерации теперь уже бывшего заместителя министра финансов Максима Орешкина. На мой взгляд, это удачное решение.

Орешкин — образованный, целеустремленный, очень любит работать, и, что чрезвычайно важно, это — человек самостоятельного мышления. Мне кажется, что он станет серьезным руководителем такого ключевого министерства, как Министерство экономического развития. Министерства, имеющего в нынешней ситуации исключительно важное значение, поскольку, чтобы оживить экономику, которая находится в трудном положении, требуются решения, хорошо продуманные и вместе с тем неординарные. Это будет министр, которому придется решать сложную комплексную задачу — в непростых, в том числе и международных, условиях направить нашу экономики на путь устойчивого поступательного развития.

И здесь, я думаю, нас ждет очень много интересного: какую стратегию выберет новый министр? Конечно, этот выбор он будет делать не в одиночку, это, так сказать, работа командная. Но именно на его плечи ляжет труд по формулированию этой стратегии и ее реализации.

Как экономист Орешкин — прагматик. Точнее — разумный прагматический либерал, в отличие от многих, лишенный идеологизированного подхода к решению экономических проблем.

Именно такой сбалансированный человек, как Максим Орешкин, прекрасно понимает и роль государственного регулирования, и роль государственных инвестиций.

В тех комментариях, которые он давал, будучи заместителем министра финансов, он говорил по большей части о курсе на стабильность, на сбалансированность бюджета, насколько это можно, о снижении расходов и увеличении доходов.

Но вот теперь Орешкин новый занимает пост, где перед ним стоит принципиально иная задача — и нужно заботиться не столько о стабильности, сколько о развитии экономики.

Многие говорят, что пора прекращать противостояние между Министерством финансов и Министерством экономического развития. Но хотел бы заметить, что на самом деле это достаточно естественное противостояние: одни отвечают за стабильность, другие за развитие, и это противоречие сохраняется постоянно и во всех странах. Но всё зависит от того, как это противостояние разрешается, в состоянии ли стороны найти консенсус на основе компромисса. Сейчас уже раздаются комментарии, что Орешкин станет «младшим партнером» Министерства финансов. Я так не считаю. Повторюсь, он достаточно самостоятелен.



В нынешней ситуации самое разумное было бы устроить дискуссию между респектабельными оппонентами и привлечь к этой дискуссии разные школы мышления: Столыпинский клуб, Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, других экономистов. У каждого из нас есть какие-то любимые темы, но здесь очень важно слушать друг друга. Нельзя считать, что какая-то одна школа правильная, а из другой и взять нечего. Так не бывает. Особенно в нынешней ситуации, когда надо и стабильность сохранить, которая у нас, конечно же, есть, и при этом заботиться о том, чтобы «пирог рос». Потому что если он долго не растет, то начинаются, выражаясь метафорически, распределительные войны.



Поэтому у нового министра экономики Максима Орешкина очень творческая работа. Мне кажется, что решение Владимира Путина назначить на пост министра экономического развития такого человека — молодого, при этом достаточно опытного, грамотного и с самостоятельным мышлением — это очень правильное решение.

Автор — членкор РАН, научный руководитель Института экономики РАН



Все мнения >>

