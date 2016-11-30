История с запашком

Шоу-бизнес превращается в комок склок и интриг. Скандал следует за скандалом – и это, конечно, плохо. Дидье Маруани – известный композитор, Филипп Киркоров – большой артист. Но то, что произошло на днях в Москве, касается никак не Киркорова, это дело авторов и авторского общества. Подобные недоразумения должны решаться в юридической плоскости. Если кто-то нарушил авторское право - есть адвокаты, представляющие интересы сторон, есть суд, который выносит решение. И это тот вопрос, который не терпит решения в так называемом «частном порядке».

Этот скандал в значительной степени спровоцировали пранкеры – уже известны подробности их «розыгрыша». А Филипп оказался в этой ситуации «подставленным» – не он же пригласил Маруани подписывать мировое соглашение.

Но, позвольте, какое мировое соглашение, если он собирался вывозит деньги наличными? Это откровенная глупость. В таких случаях используется исключительно банковский перевод

Произошедшее в Москве — совершенно сюрреалистично и абсурдно.

Давайте смоделируем, как могла бы развиваться подобная ситуация в реальной жизни. И сразу оговоримся – ни один артист не в состоянии отследить появление всех новинок, всего, что происходит в мире музыки и шоу-бизнеса каждый день. Поэтому представим себе: артисту пришла песня. Красивая песня. Он начинает с ней работать, записывает ее, раскручивает, вкладывает деньги, снимает клип. Песня становится популярной, находит любовь и понимание у широкой зрительской аудитории.

А потом вдруг на горизонте возникает человек, который говорит: «Ребята, это моя песня! Ваш автор ее у меня украл». Но при нормальном продолжении разговора, этот же человек говорит следующее: «Поговорите со своим автором, с юристами, я поговорю со своими юристами и давайте этот вопрос решать». И это — нормально.

А то, о чем нам рассказывают – глупость, абсурд и нечто, напоминающее криминальную разборку.

Не спасает даже то, что оба были с адвокатами. Переводя ситуацию в юридическую плоскость, мы неизбежно натыкаемся на вопрос: при чем здесь Филипп Киркоров? Он не автор. Он – исполнитель! На месте Киркорова должен быть Олег Попков – автор песни «Жестокая любовь».

Недавно я попал в похожую ситуацию. Некий автор, называть его имени я не стану, однажды написал для Валерии песню. Она у нас лежала некоторое время, потом все-таки ее сделали, и получилось неплохо. Но как-то раз этот автор, не очень, кстати, известный, позвонил мне с претензией, что его не устраивает сумма отчислений за исполнение этой песни. Так называемые роялти – это как раз прописывается в контракте. Автор потребовал с меня миллион долларов. И поэтому, когда он привлек своих американских юристов и подал на меня в суд, мы выиграли, хотя уже в суде он снизил сумму до 60 тысяч.

Мы же тоже умеем отстаивать и защищать свои права – нормальным цивилизованным путем.

Поэтому я крайне удивлен, что Дидье Моруани, будучи гражданином Франции, зачем-то приезжает в Москву для подписания мирового соглашения и получения миллиона евро. Неужели, он настолько наивен? Неужели он думает, что артист Киркоров вот так просто достанет миллион евро и ему отдаст? Ну теперь я понимаю, его разыграли пранкеры, а вот кто их настроил на розыгрыш – это уже второй вопрос. Но кто-то же сказал Киркорову, что они в Сбербанке, кто-то же туда пригласил милиционеров? Кто-то же обвинил композитора в вымогательстве? Хотя это не вымогательство, а попытка защитить свои права.

Поэтому я думаю, что это просто очень некрасивая история. С запашком.