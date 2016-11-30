Музыкальный ринг

Дело о плагиате песни «Жестокая любовь» может перерасти в жесткое судебное противостояние между лидером французской группы Space Дидье Маруани и певцом Филиппом Киркоровым. Но могут появиться и новые претензии со стороны французских композиторов.

Музыкант Дидье Маруани и юрист Игорь Трунов заявили, что планируют подать иски против Филиппа Киркорова и его окружения за распространение порочащих их сведений. Дидье Маруани отметил, что за плагиат Филиппу Киркорову всё равно придется ответить — он подаст иск к российскому певцу в США.

— Моя песня — это мое дитя, — рассказал Дидье Маруани на пресс-конференции, прошедшей в среду в НСН. — Детей нельзя отнимать. Я написал около 500 песен. Я преследовал многих исполнителей за плагиат, в том числе в США, и неизменно выигрывал. Что касается данного иска, то я хочу восстановить авторские права и получить компенсацию за исполнение моей песни. Музыкальные эксперты во Франции подтвердили, что 41% нот в моей песне были заимствованы. А в припеве вообще 71% нот повторяется. Это не может быть делом случая.

Дидье Маруани отметил, что его друг из Франции — композитор, автор песен для певицы 1970-х годов Далиды — тоже собрался подавать иск против Киркорова. Он также считает, что Киркоров заимствовал его композиции.

В данном случае речь идет о всемирно известной песне Salma Ya Salama, которую Далида записала в 1977 году.

— Мы будем защищаться, — рассказала «Известиям» адвокат Игоря Трунова Людмила Айвар. — Заявление о вымогательстве, после которого полиция пришла в отделение «Сбербанка», написал Филипп Киркоров. Оно было датировано 29 ноября.

Противоположная сторона от своих слов отказываться тоже не собирается.

— Всё, что исходит с той стороны, — ложь, — заявил «Известиям» адвокат Киркорова Александр Добровинский. — Заявление о вымогательстве Киркоров забирать не будет. Тем более после сегодняшней пресс-конференции противоположной стороны.

Справка «Известий»

29 ноября полиция задержала в отделении Сбербанка на Покровке лидера французской группы «Space» Дидье Маруани и его юриста Игоря Трунова. По словам Трунова, там должно было быть заключено мировое соглашение с Филиппом Киркоровым. Напомним, что Дидье Маруани еще 1 ноября подал иск в Мосгорсуд против Филиппа Киркорова. В нем шла речь о том, что песня «Жестокая любовь», которую исполняет Киркоров, — плагиат музыкальной композиции Symphonic Space Dream.

Однако в отделении Сбербанка неожиданно появилась полиция. Адвокат российского певца Александр Добровинский заявил, что Маруани вместе Труновым требовали с российского певца €1 млн, что можно рассматривать как вымогательство. По версии противоположной стороны, €1 млн российский певец согласился выплатить самостоятельно в качестве компенсации.