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12 посланий президента России: ключевые темы, тезисы, обещания

В преддверии 13-го послания главы государства Федеральному собранию «Известия» вспомнили ключевые тезисы посланий предыдущих лет, чтобы понять, какие темы стали для Владимира Путина центральными

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

1 декабря Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с традиционным ежегодным посланием. Это обращение для президента станет 13-м по счету, а в целом в России этот формат существует с февраля 1994 года — тогда с посланием Федеральному собранию впервые в истории обратился Борис Ельцин.

Пресс-секретарь действующего президента Дмитрий Песков, говоря о дате обращения Владимира Путина к ФС РФ, уже пообещал журналистам, что оно будет «отличаться от всех предыдущих». Чему оно будет посвящено в первую очередь, пока неизвестно, однако в Кремле подчеркнули, что в своем новом обращении президент сохранит акцент на социальной сфере. «Известия» вспомнили ключевые тезисы посланий президента предыдущих лет, чтобы понять, какие темы стали для Владимира Путина центральными.

2000 год. «Путь к эффективному государству»

Первое обращение Владимира Путина к Федеральному собранию, с которым он выступил 8 июля 2000 года, было названо «Государство Россия. Путь к эффективному государству», а сама речь президента была в первую очередь посвящена призыву превратить Россию в сильное и независимое государство. Тогда же Владимир Путин обозначил основные, по его мнению, угрозы для российского общества: старение населения, отставание отечественной экономики от наиболее развитых стран Запада, отсутствие сильной вертикали власти в стране и плохое управление на местах. Кроме того, тогда же президент заявил, что свобода СМИ останется основополагающим принципом российском демократии. Большая часть прозвучавших в первом обращении тем впоследствии будет в той или иной форме подниматься главой государства во всех последующих посланиях.

2001 год. Невмешательство государства в жизнь людей

Со своим вторым обращением президент выступил 3 апреля 2001 года. Оно было посвящено социально-экономическим вопросам, а основное внимание президент уделил необходимости ввести четкое разделение полномочий между центром и регионами, уменьшить вмешательство государства в жизнь простых граждан, обеспечить прозрачность юридической системы и крупного бизнеса. В этом обращении Путин также особо подчеркнул решение государства не перераспределять собственность.

2002 год. Конкуренция на мировой арене и завершение чеченской кампании

Третье обращение прозвучало 18 апреля 2002 года и в отличие от предыдущих было в большей степени посвящено внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. В частности, усилению конкурентоспособности России на мировой арене, в том числе в вопросах экономики. Говоря о внутренних вопросах, президент предложил правительству реструктурировать госаппарат, а также призвал продолжить военную реформу и завершить военную стадию операции в Чечне.

2003 год. Выход в мировые лидеры

В четвертом обращении к Федеральному собранию, 16 мая 2003 года, Владимир Путин продолжил начатую год назад тему укрепления позиция России на мировой арене. Президент особо подчеркнул, что в обозримом будущем Россия должна прочно занять место среди сильных, экономически передовых и влиятельных государств мира, в ближайшие 10 лет удвоить валовый внутренний продукт и добиться полной конвертируемости рубля. Кроме того, президент призвал сократить функции госорганов и завершить процесс политического урегулирования в Чечне.

2004 год. Переход к длительному планированию

В своем пятом обращении, прозвучавшем 26 мая 2004 года, Владимир Путин сделал особый акцент на социальной сфере — так, в числе первоочередных задач он назвал увеличение доступности жилья, модернизацию здравоохранения и развитие образования. Однако ключевым в его обращении стал ориентироваться в государственном планировании на сроки более длительные, чем четыре или пять лет.

2005 год. Вопросы истории

Обращаясь к Федеральному собранию в шестой раз, 24 апреля 2005 года, Владимир Путин впервые коснулся вопросов новейшей российской истории, дав ей краткую оценку. В центральной части своей речи президент вернулся в теме создания эффективного государства, призвав построить его в существующих границах. Также в обращении прозвучали вопросы борьбы с коррупцией, повышения зарплат бюджетников и одна из ключевых тем последующих лет — привлечения инвестиций в отечественную экономику.

2006 год. Проблемы демографии

Выступая с седьмым обращением 10 мая 2006 года, президент также вернулся к одной из главных тем своего первого обращения — демографической проблеме, выделив несколько способов ее преодоления: снижение смертности, повышение эффективности миграционной политики и повышение рождаемости. Кроме того, речь в этом обращении шла о противостоянии терроризму и ядерной угрозе, а также о необходимости укрепить престиж государственной власти и поддержать бизнес.

2007 год. План комплексной модернизации России

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

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В рамках своего восьмого обращения к Федеральному собранию, которое состоялось 26 апреля 2007 года, Владимир Путин представил план комплексной модернизации России в XXI веке, согласно которому, национальными приоритетами являются рост национального благосостояния и пенсионная реформа, построенная на принципах софинансирования. Основными стали тема патриотизма и единства народа. Кроме того, в своей речи президент призвал к ужесточению ответственности за экстремистские действия, а также заявил о наложении моратория на исполнение Россией положений договора ДОВСЕ до исполнения его всеми странами НАТО.

В 2008, 2009, 2010 и 2011 годах с обращением к Федеральному собранию выступал президент Дмитрий Медведев. Главными темами его выступлений стали борьба с коррупцией, в том числе в судебной системе, вопросы адекватного применения уголовного наказания, поддержка малого бизнеса и модернизация экономики, а также актуальные общественные вопросы — в том числе конфликт вокруг Химкинского леса и массовое убийство в станице Кущевской. Но одним из самых известных и обсуждаемых стал призыв президента сократить количество часовых поясов, прозвучавший во время обращения 2009 года.

2012 год. Вопросы питания и деофшоризация экономики

12 декабря 2012 года с посланием к Федеральному собранию после своего избрания на пост президента вновь обратился Владимир Путин. В своем девятом по счету обращении он заявил о необходимости в течение 4–5 лет обеспечить независимость страны по основным продуктам питания, а затем стать крупнейшим в мире поставщиком в этой сфере. Кроме того, президент призвал удвоить дорожное строительство, чтобы обеспечить транспортную доступность на всей территории страны. По традиции также президент коснулся вопросов демографии, инвестиций в национальную экономику и оплаты труда бюджетников. Однако в рамках этого обращения впервые президент обратился к теме деофшоризации национальной экономики и призвал ограничить возможности чиновников заводить счета и недвижимость за границей.

2013 год. Межнациональный мир и трудовая миграция

Тему вывода российской экономики из офшоров Владимир Путин продолжил в своем десятом обращении, состоявшемся 12 декабря 2013 года. Экономическую часть своей речи президент продолжил реформе системе банковского надзора. В оставшееся время президент подробно остановился на вопросах построения межнационального мира и регулирования трудовой миграции.

2014 год. Амнистия капитала и Украина

В 11-м послании президента, представленном 4 декабря 2014 года, центральное место заняла внешнеполитическая тема и, в частности, ситуация, сложившаяся к тому моменту на Украине. В рамках этого обращения президент заявил, что Россия не будет подчиняться давлению Запада в вопросах ситуации на Украине, пообещав при этом, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и поиска врагов.

Кроме того, Владимир Путин коснулся темы амнистии капиталов, специально разработанной для того, чтобы мотивировать владельцев зарубежных счетов вернуть деньги в Россию, и сделал особый акцент на объединении усилий бизнеса и науки, призвав компании и исследовательские центры совместно искать решения задач, которые будут ждать Россию через 10–15 лет.

2015 год. Сбитый Су-24 и декриминализация экономических статей

12-е обращение президента к Федеральному собранию состоялось 3 декабря 2015 года — в нем получили развитие почти все темы, обозначенные в течение предыдущих лет: развитие национальной экономики и привлечение в нее инвестиций, помощь малому и среднему бизнесу, развитие регионов, решение демографических проблем. Так, в экономическом блоке своей речи президент анонсировал продление амнистии капитала на полгода, а также заявил о необходимости декриминализировать преступления по ряду экономических статей (в случае первого правонарушения), предложил распространить особый статус свободного порта на все гавани Дальнего Востока и пообещал запустить специальную систему грантов для поддержки НКО, действующих в малых городах и селах. В социальном блоке президент заявил о продлении программы материнского капитала на два года, а центральной темой внешнеполитической части его речи стала реакция на ноябрьские события, когда турецкими ВВС над территорией Сирии был сбит российский бомбардировщик Су-24.

«От нас не дождутся нервной, истерической, опасной для нас самих и для всего мира реакции», — в частности, заявил тогда президент, говоря о возможной реакции России и потенциальных последствиях для Турции.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

12 посланий президента России: ключевые темы, тезисы, обещания

12 посланий президента России: ключевые темы, тезисы, обещанияВ преддверии 13-го послания главы государства Федеральному собранию «Известия» вспомнили ключевые тезисы посланий предыдущих лет, чтобы понять, какие темы стали для Владимира Путина центральными

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