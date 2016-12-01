Реанимации заставят распахнуть двери

Давний конфликт родителей детей, находящихся в реанимации и главврачей больниц, которые их туда не пускают вопреки закону, может разрешиться. Объединение детских анестезиологов и реаниматологов (ОДАР) и благотворительный фонд «Детский паллиатив» разработали методический пакет по организации совместного пребывания ребенка вместе с родителями в ОРИТ. В соответствии с ним члены семьи имеют право быть рядом с детьми круглосуточно. По согласованию с медперсоналом родственники могут даже приводить в палату животных. Эти рекомендации, согласованные с главным детским анестезиологом-реаниматологом Минздрава Сергеем Степаненко, в ближайшие дни разошлют в отделения детской реанимации всех больниц страны.

Позицию врачей, выступающих против свободного доступа родителей в реанимацию, на условиях анонимности изложил хирург одной из столичных больниц.



— Я против присутствия родителей в реанимации только потому, что это довольно тяжелое место. У мам часто бывают неадекватные реакции, и они могут мешать работе врача, — считает хирург. — Но на нас давно давят и родственники, и общественники. И действительно, есть закон, разрешающий им там находиться. Когда появится такая методичка, родители будут размахивать ею как флагом. Тут уже никуда не денешься. Придется пускать.



— Необходимость повсеместного внедрения практики совместного пребывания ребенка и родителя в реанимации уже не подвергается сомнению. Об этом говорила и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Выпущенные документы — это рабочий механизм для реализации этой нормы, — говорит директор БФ «Детский паллиатив» Карина Вартанова.

В Минздраве РФ «Известиям» сказали, что поддерживают такие инициативы и сами в прошлом году рассылали по регионам соответствующие письма.

— Минздравом России также были разработаны и распространены рекомендации для использования в субъектах. Со своей стороны министерство всегда выступало за допуск родителей к ребенку, находящемуся в реанимации, в любое время, — сообщили «Известиям» в ведомстве. — В настоящий момент в распоряжении Минздрава России не имеется достоверных фактов о неисполнении медицинскими организациями указанных рекомендаций. В случае обнаружения подобных фактов министерство поручит организовать Росздравнадзору проверочные мероприятия.



Разработанный методический пакет содержит рекомендации как для медицинского персонала, так и для родителей, чьи дети попали в реанимацию. В документе, например, говорится о том, что представители семьи могут посещать больницу круглосуточно в зависимости от предпочтений пациента. Об этом праве медперсонал должен информировать родителей перед началом лечения их детей. При этом семьи могут назначить своего представителя для налаживания коммуникации между многочисленными членами семьи и сотрудниками больницы. Родители, находящиеся в больнице с детьми, должны соблюдать правила гигиены (до и после посещения палаты мыть руки с мылом) и не должны иметь инфекционных заболеваний. Выпроводить родителей из больницы могут, если они ведут себя агрессивно и мешают комфорту других пациентов, работе врачей.

Право совместного нахождения родителя с ребенком в стационаре, в том числе и в отделениях реанимации и интенсивной терапии, установлено федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Минздрав РФ еще в 2015 году направил в регионы письмо с просьбой обеспечить реализацию этой нормы закона. Однако большинство медучреждений до сих пор работает по своим внутренним правилам, и если пускают родителей к ребенку, то ненадолго и очень неохотно.



Эксперты говорят, что в повседневной практике детских ОРИТ свободный доступ родителей к детям всё еще скорее исключение, чем правило. Решение о том, пускать родителей к ребенку или не пускать, по-прежнему принимается администрацией — заведующим реанимацией или главврачом больницы.

В 2014 году фонд «Детский паллиатив» провел исследование «Вместе или врозь?» и выяснил, что основные аргументы противников совместного пребывания — санитарно-гигиенический режим, нарушение прав других пациентов, перегруженность врачей и неадекватное поведение родителей. Однако ряд зарубежных исследований доказывает, что, после того как родным разрешили находиться рядом с пациентом, уровень инфекций в отделении, наоборот, снизился. Кроме того, в отделениях, где пациенты сами определяли частоту и продолжительность посещений, в два раза снижались риски сердечно-сосудистых осложнений и значительно сокращалось число случайных травм.

— Проблема изоляции ребенка в реанимации чревата развитием синдрома перенесенной интенсивной терапии (СПИТ), который проявляется в нейромышечной слабости, когнитивных и психических нарушениях здоровья, может приводить к функциональным нарушениям, трудностям при обучении в школе, снижению качества жизни, — пояснила Карина Вартанова.

По ее словам, организация совместного пребывания вполне осуществима не только в современных, прекрасно оснащенных медицинских центрах, но и в обыкновенных районных, провинциальных больницах — всё зависит от позиции руководства больницы и политики учреждения.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский рассказал, что сейчас один из родителей может беспрепятственно находиться в реанимации с ребенком возрастом до четырех лет. А если ребенок старше, то добиться того, чтобы быть с ним рядом, — это большая проблема.

— В большинстве случаев двери реанимации закрыты для родителей. Я считаю эту ситуацию неправильной. Когда бессильны врачи, родительская любовь может спасти ребенка, достать его с того света, — говорит Александр Саверский.

Он отметил, нахождение родственников рядом с пациентами любых возрастов законом не запрещается. Поэтому необходимо также отстаивать и права взрослых людей, которые попали в больницу, но из-за внутрибольничного режима не могут получить поддержку близких.

— Никто не в праве закрыть двери публичного учреждения, которым является медицинская организация. Свобода перемещения граждан закреплена конституционным правом, — сказал Александр Саверский.