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Минздрав не будет включать в программу диспансеризации тест на ВИЧ

Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова

Минздрав не считает необходимым включать тестирование на ВИЧ в программу диспансеризации. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

По ее словам, тестирование на вирус иммунодефицита, в том числе анонимное, сейчас проводят абсолютно бесплатно в любой поликлинике.

Скворцова отметила, что Минздрав рассматривает возможность «включить активное приглашение пройти тест на ВИЧ».

«Вот это мы сделаем обязательно, чтобы врач или медицинская сестра сказали: «В этом кабинете вы можете сделать тест на ВИЧ». При этом принуждать мы никого не будем», — цитирует министра агентство городских новостей «Москва».

Также Скворцова отметила, что к 2020 году не менее 90% ВИЧ-инфицированных россиян будут проходить терапию. Сейчас, по ее словам, их уже более 70%.

Кроме того, министр добавила, что на данный момент более 30 млн (20,5% населения страны) граждан РФ прошли бесплатное тестирование на ВИЧ.

«Но желательно довести этот процент охвата до 50–60», — подчеркнула Скворцова.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Минздрав не будет включать в программу диспансеризации тест на ВИЧ

Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова

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