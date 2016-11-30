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СК проверит информацию о высадившем ребенка на мороз кондукторе

Инцидент произошел 30 ноября на трамвайном маршруте №34

Следственный комитет России начал проверку сообщений, согласно которым кондуктор трамвая в Москве высадил на мороз ребенка из-за отсутствия документа, подтверждающего право на льготный проезд.

Инцидент произошел 30 ноября на трамвайном маршруте №34.

По данным СК, девочка, страдающая хроническим заболеванием, больше часа стояла на улице, ожидая, когда ее заберут родители, передает «Федеральное агентство новостей».

По результатам проверки сотрудник транспортного предприятия может понести наказание, если СК расценит его действия как неправомерные.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

СК проверит информацию о высадившем ребенка на мороз кондукторе

Инцидент произошел 30 ноября на трамвайном маршруте №34

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