Историческая договоренность ОПЕК

Участники Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) 30 ноября договорились в Вене о сокращении уровня добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей в сутки, заявил на пресс-конференции по итогам заседания картеля генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Соглашение об ограничении добычи начнет действовать с января 2017 года. Такие же цифры называл 30 ноября на пресс-брифинге перед заседанием министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Согласно достигнутым договоренностям по большей части сократить добычу внутри ОПЕК придется Саудовской Аравии, Ираку, ОАЭ и Кувейту. Несмотря на сопротивление, снизить добычу также будет вынужден Иран.

Как следует из материалов организации, добыча Саудовской Аравии с 1 января не сможет превышать 10,058 млн баррелей в сутки, Ирака — 4,351 млн баррелей в сутки, ОАЭ — 2,874 млн баррелей в сутки, Кувейта — 2,707 млн баррелей в сутки, Ирана — 3,797 млн баррелей в сутки. При этом освобождены от сокращения добычи Нигерия и Ливия. Индонезия, вернувшаяся в картель в декабре 2015 года, вновь из него вышла.

ОПЕК намерена отслеживать выполнение договоренностей с помощью мониторинговой группы, в которую войдут Алжир, Кувейт, Венесуэла и два независимых производителя. Следующая встреча ОПЕК состоится 25 мая 2017 года, на которой участники организации подведут итоги исполнения достигнутого соглашения.

Как говорится в официальном заявлении организации, соглашение о заморозке предполагает, что страны, не входящие в ОПЕК, снизят добычу нефти на 600 тыс. баррелей в сутки, при этом Россия сократит добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. Представители организации намерены провести переговоры с независимыми производителями 9 декабря.

На брифинге перед заседанием министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отмечал, что заморозка со стороны России была бы недостаточным действием. «Россия вышла на исторический максимум добычи, и заморозка была бы недостаточным вкладом в соглашение», — заявил аль-Фалих. Вместе с этим, по его мнению, решение России должно быть самостоятельным.

В 2016 году ближневосточным странам удалось занять максимальную за почти 40 лет долю нефтяного рынка в 35%. Рост добычи в регионе в последние несколько лет шел за счет Ирака и Ирана.

В Минэнерго РФ заявили, что приветствуют достижение ОПЕК соглашения об ограничении добычи нефти в первом полугодии 2017 года на уровне 32,5 млн баррелей в сутки.

— Это очень важный шаг для мировой нефтяной индустрии, направленный на восстановление здорового баланса спроса и предложения, а также поддержания инвестиционной привлекательности отрасли в долгосрочной перспективе. Россия, будучи ответственным участником рынка, готова присоединиться к соглашению по стабилизации ситуации на нефтяных рынках. По итогам активных переговоров, длившихся последние несколько месяцев с ключевыми странами, входящими и не входящими в ОПЕК, Россия поэтапно снизит добычу в первом полугодии 2017 года в объеме до 300 тыс. баррелей в сутки в сжатые сроки, исходя из своих технических возможностей, — заявили в министерстве.

В ведомстве также рассчитывают на присоединение ряда стран, не входящих в ОПЕК, к соглашению с общим вкладом в ограничение добычи примерно в объеме до 300 тыс. баррелей в сутки.

— Добровольное ограничение добычи со стороны России увязывается с соблюдением ОПЕК уровня добычи 32,5 млн баррелей в сутки, с поправкой на Индонезию, а также максимальным участием стран, не входящих в ОПЕК. Таким образом, общий вклад участников сделки в усилия по стабилизации рынка существенно превышает уровень перепроизводства нефти в мире и позволяет ускорить процесс ребалансировки. Мы с оптимизмом смотрим на развитие достигнутых договоренностей и считаем сегодняшнее соглашение исторически важным событием, — резюмировали в Минэнерго.

Управляющий директор Advance Capital Карен Дашьян считает, что страны ОПЕК достигли максимально удобной договоренности для них самих.

— Никаких существенных изменений не случится. Речь идет о сохранении текущего баланса сил, поэтому существенного роста цены на нефть ждать не стоит. Тем не менее цена будет держаться на уровне $50 за баррель или чуть выше, что является удобным уровнем для ОПЕК. Россия — также один из выгодоприобретателей. Российский бюджет получает необходимый доход при такой цифре. Вместе с тем диапазон в $45–55 за баррель не позволяет другим странам, в том числе и США, вести активную добычу, — считает Дашьян.

Аналитик «Открытие Капитала» Артем Кончин отмечает справедливость принятого решения и считает его выгодным для России.

— Сегодня мы уже увидели рост цены. Скорее всего, дальнейшего роста будет сложно достигнуть, но ОПЕК и России комфортно в этих условиях. По моим подсчетам, с 2014 года Россия получила дополнительные 800 тыс. баррелей в сутки, прирастив тем самым свою долю на рынке. Саудовская Аравия получила почти 2 млн баррелей в сутки в тот же период. Так что можно сказать, что решение справедливое и выгодное, в том числе и для России. Простая математика показывает, что для России лучше продавать на 300 тыс. баррелей в сутки меньше при цене $50 за баррель, чем добывать на 5% больше, но продавать по цене на 20% ниже, — сказал эксперт.

По словам заместителя директора аналитического департамента «Альпари» Анны Кокоревой, итоги заседания в ближайшие дни будут отыграны и сформируют новый среднесрочный тренд на рынке.

— В начале декабря высокая волатильность на рынке нефти сохранится. Спекулянты будут отыгрывать итоги заседания 30 ноября. Мы предполагаем, что встреча 9 декабря по вопросу стабилизации на рынке нефти с производителями, не входящими в ОПЕК, также завершится успешно. В общем итоге в ближайшее время можно рассчитывать на рост котировок до уровня $60–65 за баррель. В этой связи рублевые пары могут обновить минимумы этого года, — сказала эксперт.

При этом она считает, что для стабильности рынка важно, чтобы договоренности соблюдались. Более того, с ростом цен на нефть могут активизироваться сланцевые компании США, отметила Анна Кокорева.