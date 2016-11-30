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Создатель бигмака умер в США на 99-м году жизни

Майкл «Джим» Деллигатти придумал знаменитый бургер в 1967 году

Майкл «Джим» Деллигатти, придумавший знаменитый бургер бигмак, скончался в США на 99-м году жизни.

В 1967 году Деллигатти управлял несколькими ресторанами McDonald's в Пенсильвании, когда предложил собрать сандвич из двух котлет, сыра, соленых огурцов, лука и салата с добавлением особого соуса в булочке с кунжутом, сообщает телеканал «360».

Бигмак отличало наличие дополнительного слоя из булочки в середине бургера, чтобы он не разваливался.

Позднее автор рецепта рассказывал, что в McDonald's сначала не приняли его идею, поскольку простые бургеры и так хорошо продавались. Однако уже в 1968 году бигмак появился в меню сети ресторанов на всей территории США.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Создатель бигмака умер в США на 99-м году жизни

Майкл «Джим» Деллигатти придумал знаменитый бургер в 1967 году

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