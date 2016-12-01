Недавно у российских банков появилась возможность использовать новый механизм взыскания долгов во внесудебном порядке — по исполнительной надписи нотариуса. Информация о том, что банки начали применять эту возможность, конечно же, побудила у населения опасения, что это негативно отразится на миллионах заемщиков.

Попытаемся развеять эти опасения, а также предубеждение граждан, что положительные для банков изменения в регулировании обязательно окажутся негативными для их клиентов.

Напомню для начала, о чем идет речь: в середине июля текущего года вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым банки получили возможность взыскивать задолженность по кредитным договорам по исполнительной надписи нотариуса, без обращения в суд, но только при наличии такого условия в кредитном договоре. После получения исполнительной надписи нотариуса банк может сразу обращаться к приставам для взыскания долга.

Банк сможет получить исполнительную надпись нотариуса, если заемщик допустил просрочку по кредиту свыше двух месяцев. При этом, как уже отмечалось, новый механизм может применяться только в отношении тех кредитов, в договорах которых такая возможность предусмотрена.

Попробуем разобраться, что эти новые возможности дают банкам и какие последствия они несут для заемщиков.

Для кредитных организаций главное достоинство нового механизма заключается в ускорении процедуры взыскания. По свидетельству банкиров, сейчас средний срок на получение исполнительного документа через суд даже по простым случаям составляет около трех месяцев. Отсутствие судебных процедур сэкономит время, а время, особенно для банков, — это деньги.

Также при новом механизме должны снизиться расходы банков на получение исполнительного документа, поскольку при судебном взыскании государственная пошлина выше. Экономия на каждом случае сравнительно небольшая, но если таких случаев десятки тысяч, это уже существенные суммы даже для крупных банков.

Посмотрим теперь, что это означает для заемщиков, и начнем с аспекта выгодности кредитов. Реальность такова, что банки, будучи посредниками, перекладывают свои дополнительные затраты на плечи клиентов. А любой просроченный кредит — это потери для банка, причем потери складываются из нескольких составляющих: это и упущенная выгода, и повышенные резервы, и списания.

Следовательно, чем больше на банке будет висеть «плохих» кредитов, тем дороже в результате будут кредиты для честных и добросовестных заемщиков. И чем эффективнее банк с такими «плохими» кредитами борется, тем больше у него возможность снижать ставки, тем активнее будет развиваться кредитование и тем больше пользы получат заемщики.

Теперь рассмотрим другой аспект — как это может сказаться на конкретных заемщиках, уже взявших кредит и подписавших согласие на возможность взыскания по новому механизму. Во-первых, эксперты отмечают, что по исполнительной надписи нотариуса можно взыскивать только тело долга и предусмотренные кредитным договором проценты, но не пени и штрафы. Это означает, что банкиры ради упрощения процедуры взыскания будут готовы пренебречь штрафами либо прибегать к другому механизму взыскания.

Во-вторых, что меняется для добросовестного заемщика при новых правилах? Ничего не меняется. Если вы берете кредит с планами добросовестно исполнять обязательства, то вы подпишите договор, поскольку такой кредит может оказаться даже более выгодным, чем кредит без возможности взыскания во внесудебном порядке. Конечно, такая система может отпугнуть тех, кто берет кредит с целью его невозврата, но это будет позитивным моментом для всех участников рынка.

Еще один важный момент: если банки научатся сами быстро, эффективно и недорого взыскивать просроченные долги, то им не придется обращаться к профессиональным взыскателям (коллекторам), чья деятельность вызывает много негативных информационных всплесков.

И, конечно же, в любом случае гражданам надо помнить, что никто не навязывает им насильно кредит и новую формулировку в кредитном договоре. Но если заемщик ставит подпись, то он принимает указанные правила игры.

Автор — президент Ассоциации российских банков

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